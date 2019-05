«Schlupfhuus» macht dicht: Kanton St.Gallen schliesst Notfallunterkunft für Kinder und Jugendliche Da ein wirtschaftlicher Betrieb für das «Schlupfhuus» immer schwieriger wurde, haben die Stiftung Ostschweizer Kinderspital und der Kanton St.Gallen beschlossen, das Angebot nicht mehr weiterzuführen. Der Kanton erarbeite eine Nachfolgelösung für eine Notunterkunft, heisst es in einer Mitteilung. Tim Naef

Bis Frühling 2020 wird das «Schlupfhuus» seine Dienstleistungen weiterhin erbringen. (Bild: Hanspeter Schiess)

«In den letzten Jahren musste das Angebot mit starken Auslastungsschwankungen kämpfen», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons St.Gallen. Diese Tatsache, kombiniert mit den Ansprüchen an eine jederzeitige Verfügbarkeit, an eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Grösse sowie an die Qualität bei der Leistungserbringung verunmögliche einen zukunftsorientierten Betrieb.

Das jährlich resultierende Defizit könne längerfristig weder durch den Kanton getragen noch durch die Trägerschaft weiter reduziert werden. Deshalb sind der Kanton und die Stiftung Ostschweizer Kinderspital als Trägerorganisation nach «eingehender Klärung der Sachlage übereingekommen», dass sich die Stiftung Ostschweizer Kinderspital (SOKS) per Ende März 2020 aus dem Angebot «Schlupfhuus», der Notunterkunft für Kinder und Jugendliche in St.Gallen, zurückzieht.

Seit 18 Jahren in Betrieb Im «Schlupfhuus» St.Gallen finden Kinder und Jugendliche rund um die Uhr notfallmässig eine Unterkunft, etwa bei Fällen von Gewalt in der Familie oder in anderen Krisensituationen. Das Angebot des Kinderschutzzentrums hat acht Plätzen. Getragen wird das Kinderschutzzentrum durch die Stiftung Ostschweizer Kinderspital. Die Notunterkunft steht seit über 18 Jahren rund um die Uhr für die notfallmässige und temporäre Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. (tn)

Neue Lösung für Notunterkunft

Sowohl die Stiftung als auch der Kanton seien überzeugt, dass es weiterhin ein Angebot brauche, um eine notfallmässige, temporäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen innerhalb des Kantons St.Gallen zu ermöglichen. «Deshalb ist der Kanton für eine Nachfolgelösung ab Frühling 2020 besorgt und initiiert und führt den Prozess dazu», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Dabei sollen nach Möglichkeit Synergien mit einem bestehenden Leistungserbringer im Sozialbereich genutzt werden.

Bis Frühling 2020 wird das «Schlupfhuus» seine Dienstleistungen weiterhin erbringen. Die Beratungsstelle In Via und das Angebot für Weiterbildung und Prävention sind von den beschriebenen Massnahmen nicht betroffen und werden weiterhin durch das Kinderschutzzentrum unter dem Dach der Stiftung Ostschweizer Kinderspital angeboten.