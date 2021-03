SCHLÜSSELTECHNOLOGIE Die OST setzt auf Künstliche Intelligenz Die Ostschweizer Fachhochschule hat Grosses vor: Sie stellt sich dem verstärkten Wettbewerb unter den Hochschulen und will ab 2022 neue Türen in der Anwendung von Künstlicher Intelligenz in Wirtschaft und Gesellschaft öffnen.

Das Prinzip der Künstlichen Intelligenz verstehen lernen: «Es ist, als ob wir geistig ständig mit dem Velo – also schneller – unterwegs wären.» Bild: Getty

Science Fiction war gestern. Roboter bringen in Hotels und Spitälern Essen aufs Zimmer. Oder sie reinigen autonom grosse Hallen. Selbstlernende Software diagnostiziert Krebszellen. Computer und Kameras überwachen die Ausführung von physiotherapeutischen Übungen. Guido Schuster, Leiter des Kompetenzzentrums für Künstliche Intelligenz an der Fachhochschule OST, brennt für diesen Sog der Algorithmen. Er blickt in die Zukunft: Die Menschheit stehe unmittelbar vor einem gewaltigen Quantensprung. «Wir werden in fünf bis zehn Jahren mit jedem Menschen in jeder Sprache per Simultanübersetzung über einen Server reden können – dank Künstlicher Intelligenz.»

Guido Schuster, Leiter Kompetenzzentrum Künstliche Intelligenz. Bild: Tobias Ryser

Die jüngste und heute noch zweitkleinste Fachhochschule der Schweiz, die OST, will und muss aufgrund der veränderten Finanzierungsmechanismen des Bundes wachsen, um eine kritische Grösse zu überschreiten. Um sich im Wettbewerb mit anderen Fachhochschulen zu profilieren, will sie zur führenden Fachhochschule im Bereich der angewandten digitalen Forschung werden.

Schon länger wurde von einem Institut für Künstliche Intelligenz gemunkelt. Das hat sich jetzt bestätigt: Die OST nutzt den Schwung der IT-Bildungsoffensive, um ihre bereits vorhandenen Kompetenzen in der angewandten Digitalisierung aus den Vorgängerschulen an den Standorten St.Gallen, Rapperswil und Buchs zu bündeln: Sie setzt mit der Gründung eines Kompetenzzentrums auf die Schlüsseltechnologie der Künstlichen Intelligenz.

Fachhochschule zielt in die Breite

Daniel Seelhofer, Rektor OST. Bild: Michel Canonica

Das tun andere zwar auch, etwa die Fachhochschule Luzern, die ab September einen Bachelor in Artificial Intelligence und Machine Learning anbietet, verwurzelt in der Informatik – den ersten seiner Art, wie die Schule behauptet. «Wir beanspruchen das Thema nicht alleine», entgegnet OST-Rektor Daniel Seelhofer.

«Wir glauben aber weiter zu sein als andere – durch die Bündelung bereits vorhandener Kompetenzen an den drei Schulstandorten und dank des Rückenwinds durch die IT-Bildungsoffensive.»

Guido Schuster ergänzt: «Wir machen die Technologie an der OST zum Allgemeinfach, so selbstverständlich wie Betriebswirtschaftliches Wissen, Englisch, Recht oder Deutsch. Das unterscheidet uns deutlich von anderen.»

Wie profitieren die Studierenden, Dozierenden sowie die Wirtschaft und Gesellschaft der Ostschweiz von dieser Neuausrichtung? Schuster zieht einen Vergleich mit der Elektrizität, die erlaubte, körperliche Arbeit durch elektrische Maschinen zu ersetzen: Künstliche Intelligenz ermögliche es, dass menschliche Denkarbeit von Computer übernommen werde.

«Es ist, als ob wir geistig ständig mit dem Velo – also schneller – unterwegs wären.»

Der Mensch mache künftig einfache Dinge nicht mehr selber, er überlasse sie dem Computer.

Studierende in informatikaffinen Studiengängen an der OST wie Informatik, Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik, Systemtechnik oder Maschinentechnik vertiefen sich bereits heute in Methoden der Künstlichen Intelligenz, Datenwissenschaft oder das sogenannte Maschinelle Lernen.

«Künftig wird es in allen Studiengängen keine Abgängerinnen und Abgänger mehr geben, die nicht zumindest das Prinzip der Künstlichen Intelligenz verstanden haben – ohne selber programmieren zu können.»

Mit der Etablierung der Schlüsseltechnologie auch in einzelnen Modulen – in der Pflege etwa im Digital Nursing – bleibt die OST dem interdisziplinären Ansatz treu: «Wir nehmen die Spitzenforschung und tragen sie in die Breite», sagt Schuster. Damit will die OST den digitalen Wandel in der Ostschweiz beschleunigen und die Abwanderung von Fachkräften in der regionalen Wirtschaft verhindern.

Sprechstunde für die Bevölkerung

Ist die Künstliche Intelligenz ein Jobkiller? Quasi über die Gasse soll es an allen drei Standorten der Hochschule eine niederschwellige Sprechstunde für solche und andere Fragen geben, um das abstrakte Thema fassbarer zu machen – für KMU, Behörden oder auch die Bevölkerung. Geplant sind auch öffentliche Vorträge à la Volkshochschule, ein jährlicher «Hackathon», wo Programmierer, Techniker, Computer-Interessierte, Ingenieure und Software-Entwickler nach Ideen und Lösungen suchen sowie eine Tagung zu Künstlicher Intelligenz.

Die Fachhochschule OST nutzt zusätzlich den Zusammenschluss der drei Standortschulen, um in die Breite zu wachsen. Der Informatik-Studiengang wird zusätzlich zu Rapperswil neu auch in St.Gallen angeboten, um den Informatik-Cluster zu stärken. Umgekehrt wird die Wirtschaftsinformatik neu zusätzlich zu St.Gallen auch in Rapperswil angeboten, ebenso die Betriebsökonomie. Vorerst nur im Grossraum St.Gallen gibt es die zwei neuen Studiengänge Management und Recht sowie Physiotherapie.