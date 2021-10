Schliessung Sozialplan für rund 50 Mitarbeitende: Das Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach stellt den Betrieb ein Der Verwaltungsrat schliesst das Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach im Frühjahr 2022. Betroffen sind rund 50 Mitarbeitende sowie 40 Bewohnerinnen und Bewohner. Ein Sozialplan ist in Erarbeitung.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern beziehungsweise deren Angehörigen bietet das Pflegezentrum Linthgebiet Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Pflegeplatz an.

Symbolbild: Sandra Ardizzone / LTA

Das Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach wird im Frühjahr 2022 geschlossen, wie der Verwaltungsrat des Pflegezentrums mitteilt. Gemäss Communiqué wird der operative Betrieb per Ende März 2022 eingestellt. Die Mitarbeitenden sowie die Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige seien diese Woche über die bevorstehende Schliessung informiert worden.

Von der Schliessung sind rund 50 Mitarbeitende und 40 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen. Fürs Personal werde ein Sozialplan erstellt, bei dem die Mitarbeitenden mittels Konsultationsverfahren miteinbezogen werden. Der Verwaltungsrat schreibt:

«Das Pflegezentrum Linthgebiet unterstützt die Mitarbeitenden bei der Suche nach einer gleich­wertigen Stelle.»

Gemäss Sozialplan sei die Zahlung von Abgangs- sowie Härtefallentschädi­gungen und bei Bedarf Beiträgen an Weiterbildungen vorgesehen. Der Sozialplan wird in Zu­sammenarbeit mit den Sozialpartnern (Gewerkschaft VPOD und Berufsverband SBK) erstellt.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern beziehungsweise deren Angehörigen bietet das Pflegezentrum Linthgebiet Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Pflegeplatz an. Dabei steht, so­fern nicht anders gewünscht, ebenfalls die Verlegung in die Pflegeeinrichtungen in der Re­gion im Vordergrund. Man sei optimistisch, dass sich für alle Bewohnerinnen und Bewohner eine gute Anschlusslösung findet, schreibt der Verwaltungsrat.

Betriebswirtschaftliche Ausgangslage

Der Verwaltungsrat begründet die Schliessung mit der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation und den gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf die Langzeitpflege, beschleunigt durch die Coronavirus-Pandemie. Ausschlagge­bend sei zudem, dass die geplante Übernahme des Hauses durch eine private Betreiberin von Pflegeeinrichtungen unter diesen Randbedingungen vorerst nicht zu Stande kommt.

Das Pflegezentrum Linthgebiet befindet sich seit Jahren in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Nachdem 2018 und 2019 Defizite in der Höhe von 600'000 beziehungsweise 300'000 Franken resultierten, schloss die Jahresrechnung 2020 mit einem weiteren Defizit von über 800'000 Franken ab. Vor diesem Hintergrund hatte der Verwaltungsrat des Zweckverbandes bereits im Herbst 2019 eine Reorganisation in die Wege geleitet. Hierbei wurde eine der drei Bettenstationen geschlossen und die Bettenzahl von 70 auf 40 reduziert. Der neuen Situa­tion entsprechend wurde der Personalbestand mittels natürlicher Fluktuation verkleinert. Parallel dazu wurde angestrebt, den Betrieb des Pflegezentrums 2022 an eine private Institu­tion zu übertragen, die am Standort Uznach ein Gesundheitszentrum mit einem spezialisier­ten Pflegeangebot realisieren will.

Kooperation kommt vorerst nicht zu Stande

Nachdem erste Gespräche Anfang 2021 gemäss Mitteilung noch auf eine nahtlose Übergabe schliessen liessen, zeigte sich im Verlauf des Jahres, dass sich die Verhandlungen nicht in der gewünschten Ge­schwindigkeit entwickeln. Die Solviva AG signalisiert weiterhin Interesse an der Weiterent­wicklung des Dienstleistungsangebots. Aufgrund der schwierigen betriebswirtschaftlichen Lage des Pflegezentrums sowie der schwer einzuordnenden allgemeinen Nachfrage nach Betten der konventionellen Langzeitpflegebetten ist die geplante Übernahme des bestehen­den Angebots jedoch noch einmal zu überprüfen.

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen in der Langzeitpflege grundlegend verändert. Im Vordergrund steht heute der Wunsch nach einem unabhängigen, selbstbe­stimmten Leben in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter. Die Coronavirus-Pandemie hat diesen Trend weiter verstärkt. Ein Heimaufenthalt wird in der Regel erst ins Auge gefasst, wenn ambulante Pflegeangebote nicht mehr genügen, heisst es in der Mitteilung.

Viele regionale Institutionen hätten auf diese Entwicklung reagiert und den Wandel vom klassischen Altersheim zum Pflegeheim vollzogen. Dadurch hat das Pflegezentrum Linthge­biet sein früheres Alleinstellungsmerkmal – die Langzeitpflege als regionale Verbundaufgabe – verloren. Weil zudem die Infrastruktur den heutigen Bedürfnissen nicht mehr entspricht, ergeben sich erhebliche Wettbewerbsnachteile.

Aufgrund dieser Ausgangslage sieht der Verwaltungsrat des Pflegezentrums Linthgebiet keine Möglichkeit, den Betrieb mit dem bestehenden Konzept kostendeckend in die Zukunft zu führen. Er geht davon aus, dass die Liquidität des Zweckverbands Anfang 2022 nicht mehr gegeben ist. Der Verwaltungsrat schreibt:

«Deshalb ist die rasche Einstellung des operativen Betriebs bedauerlicherweise unausweichlich.»

Weiterhin ein Gesundheitszentrum im Fokus

Die künftige Nutzung der Liegenschaft sowie die Rolle des Zweckverbands sind noch nicht definiert und Gegenstand weiterer Diskussionen. Der Verwaltungsrat hält den Betrieb eines regionalen Gesundheitszentrums mit einem spezialisierten Leistungsangebot weiterhin für realistisch (so etwa psychische und somatische Langzeitpflege, Übergangspflege nach einem Spi­talaufenthalt, Fachärztezentrum). Dementsprechend werden die Gespräche mit Solviva AG, gegebenenfalls weiteren interessierten Privatanbietern sowie dem benachbarten Spital Linth in den nächsten Monaten weitergeführt. (pd/dar)