Video Schlagerstar Hansi Hinterseer im Interview: «Ich singe am liebsten von der Liebe» Seit über 30 Jahren ist er mit einer Schweizerin verheiratet: Schlagerstar Hansi Hinterseer bekundet mit dem Schweizer Dialekt keine Mühe. Und so war sein Auftritt in Basel schon fast ein Heimspiel: Vor dem Konzert stand Hinterseer Roger Fuchs Red und Antwort. Roger Fuchs

Der international bekannte Schlagersänger und ehemalige Skirennfahrer Hansi Hinterseer ist am Freitagabend für ein Konzert ins Congress Center Basel gereist. Backstage hat er Roger Fuchs erzählt, was es braucht, um in der Schlagerszene und im Skizirkus an die Spitze zu kommen. Ein kurzer Test zeigt, dass Hinterseer durchaus auch ein guter Schweizer wäre. Typische Eigenschaften wie Pünktlichkeit und Sparsamkeit würden durchaus auf ihn zutreffen, ist von ihm zu erfahren.

Auch mit 65 Jahren hat Hansi Hinterseer die Absicht, noch ein paar Jahre Gas zu geben. Doch ob er wie Peter Kraus noch mit 80 auf der Bühne steht, lässt er offen.