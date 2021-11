Kind fällt von Heuboden sechs Meter in die Tiefe und wird lebensbedrohlich verletzt

Am Samstagvormittag ist es in einer Scheune in Schänis zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein zehnjähriges Mädchen stürzte von einem Heuboden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Rega flog das Kind ins Spital.