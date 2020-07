«Schabernack gehört an die Fasnacht»:

Die St.Galler Staatsanwaltschaft spricht

alle fünf Sarganser Gemeinderäte wegen übler Nachrede schuldig Ein Fall von mehrfacher übler Nachrede wühlt Sargans auf. Der Gemeindepräsident und seine vier Ratskollegen haben von der St.Galler Staatsanwaltschaft Strafbefehle erhalten – wegen ehrverletzender Ausdrücke. Die Entscheide sind noch nicht rechtskräftig.

Dorfkern von Sargans – samt Schloss. Hannes Thalmann

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine gesamte Gemeindebehörde schuldig gesprochen wird. Doch so geschehen dieser Tage in Sargans. Gemeindepräsident Jörg Tanner und seine vier Ratskollegen Hans Bärtsch, Bernhard Hauser, Christian Lamm und Roland Wermelinger flatterte Post der St.Galler Staatsanwaltschaft in ihre Briefkästen – mit wenig erfreulichem Inhalt. Die fünf werden der mehrfachen üblen Nachrede schuldig gesprochen und zu bedingten Geldstrafen verurteilt.

Die Strafbefehle sind noch nicht rechtskräftig – und es kann davon ausgegangen werden, dass der Gemeindepräsident und die vier Gemeinderäte diese anfechten werden.

Jörg Tanner, Gemeindepräsident von Sargans

Gemeindepräsident Tanner, der bis vor wenigen Wochen für die St.Galler Grünliberalen auch im Kantonsparlament politisch aktiv war, mag sich auf Anfrage nicht äussern. Er bestätigt aber, einen Strafbefehl wegen übler Nachrede gegenüber einer Bürgerin erhalten zu haben. Und er stellt eine offizielle Stellungnahme des Gemeinderats in Aussicht. Doch was ist überhaupt passiert?

Der Auslöser: Ein Leserbrief einer Einwohnerin

Im Februar 2019 berichtete die Regionalzeitung Sarganserländer, die angestrebte Entwicklung auf dem Areal der Eisenbergwerk Gonzen AG komme nicht wie geplant zustande und müsse aus verschiedenen Gründen neu verhandelt werden. Wenige Tage später erschien in derselben Zeitung unter dem Titel «Schotterwerk Sargans: Ungewissheit belastet» ein Leserbrief.

Eine Einwohnerin von Sargans stellte darin fest:

«Schade, ich vermisse im Zeitungsbericht, dass der Erwerb dieses sehr baufälligen Gebäudes durch den Gemeinderat Sargans (ohne vorherige Information der Bürgerschaft) im Jahr 2017 für einen Symbolpreis von nur einem Franken viele Sarganser erstaunte und ihnen bis heute echte Sorgen bereitet.»

Gemeinderat reagiert mit Leserbrief

Das liess der Gemeinderat nicht auf sich sitzen. Aus dem Zeitungsartikel gehe klar hervor, dass es eben «gerade nicht so» sei. Er spricht von «faktenwidriger Aussage» – und reagiert mit einem eigenen Leserbrief, in welchem er den Sachverhalt richtig stellen will.

So weit, so gut. Wäre es dabei geblieben, hätte auch die Staatsanwaltschaft keine Einwände gehabt. Sie hält in den fünf Strafbefehlen nämlich fest:

«Der Gemeinderat hätte sich auf

eine Richtigstellung beschränken und diese sachlich halten können. Es bestand keine Notwendigkeit, wertende Formulierungen zu verwenden.»

Doch genau dies hatte der Gemeinderat aus Sicht der Staatsanwaltschaft getan.

«Fakten wider besseren Wissens verdreht»

Dieselbe Einwohnerin hatte bereits eineinhalb Monate zuvor einen Leserbrief verfasst – über die Weihnachtsbeleuchtung. Trotz «vieler Fehler» habe er damals nicht reagiert, hält der Gemeinderat fest. Es gehöre zu «seinen Pflichten, solche Kritik ernstzunehmen und auch bei nicht ganz exakt wiedergegebenen Fakten ein paar Augen zuzudrücken.»

Nach dem zweiten Leserbrief war es damit allerdings vorbei. So schrieb der Gemeinderat in seinem Leserbrief von «Falschmeldungen, die in losen Abständen immer wieder gestreut werden». Und davon, dass Fakten «wider besseren Wissens» verdreht würden. Und weiter:

«Der Gemeinderat ist dankbar für kritisch-konstruktive, auf Tatsachen beruhende Rückmeldungen. Schabernack gehört aber an die Fasnacht.»

Diese Formulierungen hätten vorwiegend dazu gedient, der Einwohnerin «Übles» vorzuwerfen, hält die Staatsanwaltschaft in den Strafbefehlen fest. Die gewählten Ausdrücke seien ehrverletzend.

Die betroffene Einwohnerin mag auf Anfrage nicht Stellung nehmen – «solange das Verfahren noch am Laufen ist». Das dürfte noch eine Weile dauern. Am Donnerstagnachmittag meldet sich nämlich der Gemeinderat offiziell zu Wort: Er zieht die Entscheide an die nächste Instanz weiter.

«Eine Behörde dürfe und müsse sich wehren können»

Die Leserbriefschreiberin habe sich als Lügnerin gebrandmarkt gesehen. Der Gemeinderat hält fest:

«Solches war jedoch nie die Absicht.»

Es sei ihm in seinem Leserbrief ausschliesslich darum gegangen, «eine Falschmeldung richtigzustellen und nicht darum, eine Bürgerin blosszustellen.» Er sei der Meinung, «eine Behörde dürfe und müsse sich wehren können, wenn falsche Fakten verbreitet werden».

Für alle beschuldigten Personen gilt die Unschuldsvermutung.