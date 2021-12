Salzkorn Vielleicht muss der Samichlaus draussen bleiben Spitzbuben hoffen, der Bundesrat möge streng sein. Klopft Samichlaus ohne Zertifikat an die Türe, darf er womöglich gar nicht ins Haus.

Am Montag kommt der Samichlaus. Viele Kinder sind schon heute ganz aufgeregt. Der Augenblick, in dem der Samichlaus sein dickes Buch öffnet und Schmutzli finster dreinschaut, naht. Besonders angespannt sind Lausbuben, die in diesem Jahr Unsinn angestellt haben oder frech gewesen sind. Sie fürchten sich vor der Rute und davor, leer auszugehen, wenn der Greis mit dem schneeweissen Rauschebart und dem Purpurmantel seinen Jutesack mit Mandarinen und Nüssen öffnet.

Kriegt der Samichlaus eigentlich auch etwas mit von der Coronapandemie? Er lebt ja mit Schmutzli und seinem Esel abgeschieden im Wald. Ob er fernsieht, Zeitung liest, Radio hört oder sich von Pushnachrichten auf seinem Handy informiert – wir wissen es nicht. Gut möglich, dass er gar nichts weiss von den neuen Regeln, die gelten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Darum hoffen Spitzbuben, der Bundesrat möge heute streng sein. Wenn der Samichlaus ohne Zertifikat anklopft, können sie allenfalls sagen: «Sorry, ich darf dich nicht reinlassen.»