Salzkorn So schlimm: Die ganzen Sommerferien regnet es Kinder und Eltern sind nicht zu beneiden. Ein Alternativprogramm zur Badi jagt das andere.

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Es ist zum Jammern. Dieses Wetter. Die Schulkinder, die ihre Ferien wegen der Coronapandemie daheim verbringen, sind nicht zu beneiden. Es regnet und regnet. Und wie es erst ihren Eltern gehen mag? Als Ersatz fürs Freibad jagt ein Alternativprogramm das andere: Naturmuseum, Freizeitpark, Minigolf. Bloss: Irgendwann gehen die Ideen aus.

Dabei liessen sich so tolle Ferien machen am Bodensee oder im Appenzellerland. Aber in Gummistiefeln und mit der Pelerine macht das Ganze nur halb soviel Spass wie bei schönem Wetter, und das Bräteln mit nassem Holz ist auch schwierig. Am ersten Schultag können die Kinder ihren Klassenkameraden lediglich erzählen, wie Papi geflucht hat, als es ihm auf die Cervelat regnete an der Feuerstelle im feuchten Nadelwald.

Die ganzen Sommerferien regnet es. Es ist an den Eltern, ihren Kindern zu sagen: Das ist nicht schlimm. In Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen mussten die Kinder ihren Eltern nach heftigen Überschwemmungen tagelang helfen, Schutt und Schlamm aus dem Keller zu schaufeln.