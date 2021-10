Salzkorn Lottogewinn oder Lohnerhöhung? Glückshungrige kreuzen eifrig Euromillionszahlen an. Dabei liegt das Glück gar nicht so fern.

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Was ist Glück? Eine Frage, so simpel wie kompliziert. Jeder Glückskeks, jeder Yogi-Tee und so manche Motivationskarte in feierlicher Schnürlischrift scheint eine Antwort zu wissen – und doch bleibt auch ein eigener Forschungszweig eine eindeutige Auflösung schuldig.



Geld macht jedenfalls nicht glücklich, so die Plattitüde. Tatsächlich? Millionen von Möchtegern-Millionären sind anderer Meinung, während sie ihre Euromillions-Zahlen ankreuzen und auf das grosse Geld, das grosse Glück hoffen. Abhalten lassen sie sich weder von Statistikern, noch von gefallenen Lottogewinnern, die das Glückslos langfristig ins Unglück stürzte. Gern zitiert wird eine Studie aus dem Jahr 1978, die besagt, dass das Glücksgefühl eines Lottogewinns nach einem Jahr verflogen sei.



Eine weitere Studie kam über 40 Jahre später aber zu einem anderen Schluss: Die allgemeine Lebenszufriedenheit bleibe auch später signifikant höher. Noch effektiver sei allerdings eine Lohnerhöhung. Wem Fortuna also im Lotto nicht hold ist, der klopfe einfach bei der Chefin an.