Salzkorn Lizenz zum Heulen Hier kommt eine gute Nachricht für alle, die nah am Wasser gebaut sind.

«Indianer weinen nicht» – der Spruch ist ein pädagogisches No-Go, unter dem Millionen von Männern noch immer leiden, ohne es zu wissen. Er gehört in die Mottenkiste. Schluss damit, den coolen Hund rauszuhängen. Roger Federer machts‘ vor und reibt sich nach jedem Sieg das Augenwasser aus dem Gesicht. Das macht den Tennisgott ein wenig nahbarer.

Nah am Wasser gebaut ist auch Daniel Puntas Bernet, Chef des Magazins «Reportagen». «Ich weine bei jedem B-Movie, wenn der Held die Hürden halbwegs meistert und es zu einem Happy End kommt», outete er sich am Reporter:innenforum in Zürich – ein gut gekleideter Mann mit breitem Kinn und der selbstsicheren Ausstrahlung eines George Clooney.

Für die Lizenz zum Heulen plädiert auch eine Krankenkasse. Sie zeigt auf Plakaten eine Frau mit rot verheulten Augen und verschmierter Tusche. «Lass deinen Tränen freien Lauf», steht dazu. Weinen sei gesund. Es ist also kein Grund zum Schämen, wenn einen die Gefühle überrumpeln.

Ach übrigens, auch das Wort «Indianer» gehört längst auf den Friedhof der ausgestorbenen Wörter.