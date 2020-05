Glosse Salzkorn Es schlägt die Stunde der Apokalyptiker und Besserwisser. Zeit das zu ändern.

Was uns zurzeit alles droht – es könnte einem definitiv angst und bang werden. Neben der anhaltenden gesundheitlichen Bedrohung durch das Corona-Virus malen die einen den bevorstehenden Corona-Sozialismus an die Wand, die andern eine Seuchendiktatur, die nur deshalb an gesunden Menschen interessiert sei, um sie ausbeuten zu können. Es drohen aber auch eine Mega-Rezession, Wohlstandsverluste, drastische Arbeitslosenzahlen, massenhaft Konkurse und Perspektivlosigkeit für jene Gymnasiasten, die keine Maturaprüfung ablegen konnten. Damit nicht genug. Vorhergesagt werden noch ein Dürresommer, eine Wespenplage und schliesslich Buttermangel.

Aber es droht vor allem eine hohe Zeit für Apokalyptiker, Besserwisserinnen, Verschwörungstheoretiker, Faktenverweigerinnen. Wie bitte? Soweit seien wir schon? Ach ja, stimmt. Wo aber sind jene geblieben, die Mut machen? Die eben noch proklamiert haben: Das schaffen wir, wenn wir nur zusammenhalten! Das Wort ist auch für sie immer noch frei.