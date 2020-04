Glosse Salzkorn Das Coronavirus stellt vieles auf den Kopf - auch in der Sprache.

Die Corona-Krise fordert uns. Auch sprachlich, wie das neue Phänomene immer wieder tun. Wir müssen uns plötzlich mit Begriffen und Wörtern herumschlagen, die in unserem Alltag vorher kaum eine Rolle gespielt haben.

Das fängt an bei Anglizismen wie «Social Distancing», «Lockdown» oder «Contact-Tracing». Wie bitte? Und was genau bedeutet «exponentiell» schon wieder? Was «systemrelevant»? Und plötzlich bin ich Teil einer «Risikogruppe», obwohl ich doch eben erst in den wohlverdienten Ruhestand versetzt wurde, wie es hiess. Hallo? Man trage nicht nur ein Risiko, man sei das Risiko schlechthin! Sensible Seelen nennen uns zwar «vulnerable Menschen», beschönigen damit aber nur die Misere. Dass mich Bluthochdruck plagt, war bisher schon unerfreulich, doch der hat sich nun noch in eine bedrohliche «Vorerkrankung» gesteigert.

Nicht einmal das frühlingshafte Wetter ist, was es einmal war. Denn gefühlt sitzen wir doch in Frühlingshaft. Oder ist das jetzt der «Lockdown»?