Salzkorn Der Fussball steht im Abseits Leere Stadien, null Stimmung: Fussballspiele boten in Coronazeiten statt Unterhaltung vor allem eine Einschlafgarantie. Ob die bevorstehende EM den Fussball noch retten kann?

Illustration: Corinne Bromundt

Jetzt, genau an dieser Stelle, müsste der rettende Pass kommen. Am besten ein Steilpass. Oder, wenn’s nicht anders geht, halt ein Befreiungsschlag. Hauptsache raus aus dem eigenen Strafraum. Raus aus der Sinnkrise des Fussballs in Zeiten von Corona.

Begonnen hatte die Misere damit, dass plötzlich die Kondition fehlte, um ein Spiel zu Ende zu schauen. Das Resultat stand immer schon fest: Entweder sanft vor dem Fernseher entschlafen oder dann Forfait – sprich: aus Langeweile freiwillig abgeschaltet. Genervt von einem leeren Stadion. Eingeschläfert von einem Ambiente wie bei einem Trainingsspiel des FC Münsterlingen.

Am persönlichen Trainingsplan kann es nicht gelegen haben. Man(n) hat wirklich alles versucht, um wieder in Form zu kommen: Vom Bier über Erdnüsschen bis zum Solo-Fangesang zuhause vor dem Fernseher. Hat alles nichts gebracht. Jetzt bleibt als letzte Hoffnung nur noch die EM. Hier wird sich weisen, ob für unsereins der Fussball noch zu retten ist. Oder für immer im Abseits stehen bleibt.