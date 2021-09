SALZKORN Grosse Frauen und hohe Rednerpulte Mona Vetsch ist 156 Zentimeter gross, Brigitte Kaufmann 158. Kein Problem. Oder doch?

Grösse und Körperlänge sind bekanntlich zwei verschiedene Dinge. Zwei grosse Thurgauer Frauen sind das lebendige Beispiel dafür. Die beliebte TV- und Radiomoderatorin Mona Vetsch misst nach eigenen Angaben lediglich 156 Zentimeter. Und die Präsidentin des Grossen Rats, Brigitte Kaufmann, deren 158. Das entspricht etwa der Höhe der meisten Rednerpulte, hinter denen sie in den letzten Monaten gestanden ist.

Als Präsidentin des kantonalen Parlaments ist Brigitte Kaufmann zu allerlei Feiern eingeladen, und natürlich wird jeweils erwartet, dass sie ein paar Worte an die Gemeinschaft richtet. So war es auch letzte Woche in Weinfelden, als sie an der Eröffnung der Thurgauer Berufsmesse sprach. So späht die «höchste» Thurgauerin also über die obere Kante des Möbels hinweg ins Publikum. Und bemerkt spitzbübisch, man müsste eigentlich bei der Konstruktion von Thurgauer Rednerpulten jenem Mann Rechnung tragen, dem der Kanton seine Unabhängigkeit zu verdanken hat; Napoleon Bonaparte. Körperlänge: 1,57 Meter.