Salzkorn Gemeinsames Sorgerecht für Lumpi In Spanien wird gerade das Tierrecht revolutioniert.

In Spanien gibt es Stierkämpfe. Diese enden in aller Regel tödlich für die Tiere. Wer nun glaubt, die Spanier hätten kein Herz für Tiere, irrt. Das Gegenteil ist der Fall. Soeben hat das Unterhaus in Spanien ein Gesetz behandelt, das eine Revolution im Tierrecht darstellt.

In Zukunft sollen Haustiere auch von Rechts wegen als lebendige, fühlende Wesen betrachtet werden. Bislang wurden in Spanien Haustiere bei einer Scheidung ihrer Besitzer wie Hausrat behandelt, wie eine Polstergruppe oder ein Dampfkochtopf. Das soll bald ein Ende haben. Trennt sich ein Paar, muss künftig eine Lösung im Sinne des Hundes oder der Katze gefunden werden.

Mit dem Gesetz wird das gemeinsame Sorgerecht für Bello und Lumpi zum Standard. Das klingt vernünftig. Schwierig wird es, wenn ein Mann nach der Trennung von seiner Frau von Madrid nach Barcelona zieht oder umgekehrt. Eine mehrstündige Fahrt im Auto bei 40 Grad alle 14 Tage ist für einen Labrador nicht lustig. Konsequent wäre deshalb: Der Hund darf bellen, bei wem er bleibt!