SALZKORN Gastgeber mit Herz, und das in der Schweiz! Die Gastrobranche leidet nach Corona unter Personalmangel. Nun will sie in den Fachschulen die «emotionale Intelligenz» fördern. Das wurde aber auch Zeit.

Die durch Corona gebeutelte hiesige Hotellerie und Gastronomie versucht gerade sich aufzurappeln. Selbstkritische Köpfe denken über Massnahmen nach, die nicht nur den Gästen zugutekommen, sondern auch die Kultur (darunter geht es nicht) in den beiden Branchen verbessern und ihre Berufe attraktiver machen sollen. Es mangelt überall an Personal. Deshalb werden nun in Hotelfachschulen die affektiven Fähigkeiten der Studierenden gefördert. Es geht um emotionale Intelligenz und Soft Skills wie Teamfähigkeit, Kreativität oder Empathie. In Klartext: «Wir wollen Gastgeber mit Herz ausbilden.»

Hoppla! Weil sie derlei hier vermissen, verbringen schon seit Jahrzehnten massenhaft Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien lieber in Österreich als im eigenen Land. Die neuen Einsichten kommen also etwas spät – aber besser als nie. Jetzt muss sich das nur noch bis zu Casimir Platzer herumsprechen, dem von Selbstkritik nie angekränkelten, notorisch zeternden Präsidenten von Gastro Suisse. Dann wird alles gut.