Salzkorn Ein Guetsli für die Ewigkeit Ein Stück Torte von Lady Diana, ein Pizzateller von Kurt Cobain: Der Verkauf von Promi-Andenken ist ein lukratives Geschäft.

Illustration: Corinne Bromundt

Ein Pizza-Pappteller von Sänger Kurt Cobain hat für über 20'000 Franken den Besitzer gewechselt. Cobain hatte darauf die Songliste für ein Konzert gekritzelt. Verglichen damit ist ein Stück Hochzeitstorte von Prinz Charles und Lady Diana fast ein Schnäppchen. Das 40-jährige royale Stück kam kürzlich unter den Hammer und erzielte 2370 Franken. Das Auktionshaus riet vom Verzehr ab. Eine Mitarbeiterin der Queen hatte es in Frischhaltefolie gewickelt und in einer Dose konserviert.

Erstaunlich gut gehalten hat sich auch ein Biskuit, das man in der Ausstellung «Entdeckungen» im Historischen- und Völkerkundemuseum St.Gallen besichtigen kann: ein Militärguetsli der Bourbaki-Armee, das vor 150 Jahren als Notproviant diente. Obwohl die Soldaten Hunger hatten, überlebte das Biskuit alle weiteren Kriege und wurde sorgsam aufbewahrt. Es geht also auch ohne Foodwaste: Kühl und trocken in einer Büchse aufbewahrt, hält ein Leckerbissen für die Ewigkeit.