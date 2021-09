SALZKORN Der Rhein kommt aus der Innerschweiz Geografie ist Glückssache. Und schon 300 Meter daneben kann einen rechten Unterschied ausmachen.

Illustration: Corinne Bromundt.

Wo der Rhein entspringt, das weiss in der Schweiz jedes Kind. Nicht aber in Konstanz, obwohl es selbst an diesem Fluss liegt. So schreibt ein auf Radreisen spezialisiertes Reisebüro auf seiner Internetseite: «Hier fahren Sie auf der Veloroute 2 (Rhein-Route), die dem Rhein von Andermatt in der Innerschweiz bis Basel folgt.»

Hä? Der Rhein kommt aus der Innerschweiz? Da liegen unsere deutschen Freude aber ziemlich falsch. Nun ja. Wer das auf der Karte überprüft, entdeckt, dass Andermatt gar nicht so weit daneben ist. Selbstverständlich liegt die Quelle des Rheins im Kanton Graubünden. Bis zur Urner Kantonsgrenze sind es aber gerade mal 300 Meter.

Und wenn man schon mal dort ist, so stellt man fest, dass der Medelser Rhein aus dem Kanton Tessin kommt, nämlich aus der Gemeinde Quinto. Man sollte also mit den Damen und Herren vom Konstanzer Reisebüro grosszügig sein. Mal ehrlich: Wer weiss denn schon, in welchem Land der Nil entspringt?