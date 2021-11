Salzkorn Blaues Periodenblut Neuerdings kommen Binden in lustigen Verpackungen daher. Auch Supertampons für die Superwoman stehen im Angebot.

Illustration: Corinne Bromundt

Manche Menschen glauben, Menstruationsblut sei blau. Das liegt an prüden Werbespots mit blauen Flüssigkeiten und Frauen, die in weissen Hosen glücklich tanzen. Während Blut in Actionfilmen oder Videospielen lustig durch die Gegend spritzt, ist es ein Tabu, wenn es aus der Vulva fliesst. So warben Bindenmarken früher stets mit blauer Farbe. Und festigten dieses Bild in den Köpfen. Auch babyblaue Verpackungen suggerieren, dass die Periode steril vonstatten gehen muss. Ohne Pickel, schlechte Laune und Schoggi-Fressattacken.

Jetzt tut sich aber was. An Hochschulen werden Bachelorarbeiten zum Thema Enttabuisierung der Menstruation geschrieben. Die Marke Einhorn verkauft Binden in peppigen Schachteln mit Comics drauf. «Die treuen Padsys werden in deiner Unterhose kleben – in bluten wie in schlechten Zeiten», steht da. Auch «Supertampons für die Superwoman» sind zu haben. Ob verklemmt oder auf der Humorschiene: Ein normaler Umgang mit dem Thema gelingt auch 2021 nicht immer. Dabei gibt's ohne Periode keine Ge­burt, ohne Geburt kein menschliches Leben. Wir sollten der Menstruation im wahrsten Sinne den roten Teppich ausrollen.