SALZKORN Apostolische Fragen Den Papst interessiert es neuerdings, was die Gläubigen beschäftigt. Aber will er wirklich alles wissen?

Bis vor kurzem war es in der katholischen Kirche wie in der Zeitung. Die Botschaften waren einseitig. In der Zeitung gibt es wenigstens noch die Leserbriefseiten. In der Kirche aber gibt es nur einen Weg der Kommunikation: Von oben nach unten. «Interaktiv» ist ein Fremdwort. Nun vollzieht Papst Franziskus aber eine Kehrtwende. Er will wissen, was die Gläubigen beschäftigt. Jedenfalls hat er versprochen, ihnen demnächst entsprechende Fragen zu stellen.

Die Präsidentin des Katholischen Frauenbundes der Schweiz freut sich darüber, denn sie hat die Antworten schon parat: Sie fordert mehr Partizipation von Frauen in allen Bereichen, eine zeitgemässe Sexualmoral bis hin zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Ob sich der Vatikan mit den Gendervorstellungen der progressiven Schweizer Katholikinnen auseinandersetzen will, das wird man dann sehen – spätestens wenn der Papst seine Fragen stellt. Vielleicht will er das ja gar nicht wissen. Es gibt Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Und es gibt Antworten, zu denen keine Frage passt.