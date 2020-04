Rund um die Uhr erreichbar: Ostschweizer Reisebüros schieben Sonderschichten, um Schweizer in die Heimat zurück zu holen Nicht nur das EDA hat derzeit viel zu tun. Auch Ostschweizer Reisebüros holen Schweizer in die Heimat zurück.

Auch Ostschweizer Reisebüros haben derzeit viel zu tun. Sie versuchen Schweizer die derzeit im Ausland festsitzen, zurück in die Schweiz zu bringen. Bild: Keystone/ Alexandra Wey

Die Telefone der Ostschweizer Reisebüros laufen derzeit auf Hochtouren. Grund dafür sind unzählige Anfragen von Reisenden, die sich aktuell noch im Ausland befinden, oder die in nächster Zeit Ferien geplant haben.

Die Rückreisen laufen in Anbetracht der Coronaviruskrise jedoch nicht immer reibungslos ab. Die Angestellten der Ostschweizer Reisebüros sind in dieser ausserordentlichen Lage bemüht, eine Lösung für jeden gestrandeten Kunden zu finden. Reto Kuratli, Geschäftsführer der Bernhard Reisen AG in Goldach, sagt:

«In den letzten zwei bis drei Wochen waren unsere Mitarbeiter sieben Tage lang rund um die Uhr erreichbar.»

«Wegen der Zeitverschiebung haben wir in vielen Fällen auch ausserhalb der normalen Arbeitszeit die Kunden betreut.» Auch bei ihnen sei die Zahl der Anfragen zu Annullierungsmöglichkeiten und Umbuchungen für die kommenden Frühlingsferien hoch gewesen. Doch der Mitarbeitereinsatz und die Berufserfahrung habe sich gelohnt: «Wir haben für alle Notfallanfragen, sowohl von unseren Kunden als auch von Online-Reisebürokunden, eine akzeptable Lösung gefunden», sagt Kuratli.

Ebenfalls mit der Rückkehr von Ostschweizer Touristen beschäftigt ist das Reisebüro Deluxe Targets in Teufen. Geschäftsführer Guido Graf sagt: «Entweder sind wir aktiv auf unsere Kunden zugegangen oder die Reisenden haben sich direkt an uns gewandt, da sie aufgrund der aktuellen Situation die Rückreise antreten sollten.» Im Zuge der Aufforderung des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) an Reisende, die Rückkehr anzutreten, suchten die Mitarbeiter des Reisebüros für alle Reisenden ausserhalb der Schweiz eine Lösung. «Wir haben sehr schnell reagiert», sagt Graf.

Den letzten Platz im Flieger finden

Nebst dem hohen Informationsbedürfnis macht sich derzeit bei den Kunden eine gewisse Verunsicherung punkto Reisen bemerkbar. «In hektischen Situationen muss man einen kühlen Kopf bewahren», sagt Graf. Er spricht aus Erfahrung. Bei Rückholaktionen etwa, bei denen die Flugzeuge bereits ausgebucht schienen, richteten er und seine Mitarbeiter ihre Arbeit darauf aus, gleichwohl letzte Plätze für ihre Kunden zu buchen.

Auch wurde den Kunden vor einer geplanten Reise empfohlen, erst gar nicht abzureisen. Graf sagt:

«Einige Leute waren daraufhin sehr enttäuscht, sind jetzt aber froh, dass wir eine Lösung gefunden haben.»

Es gehe darum, für den Kunden das beste Ergebnis und die beste Lösung zu finden – «gerade in dieser Krise». So wie viele Ostschweizer Reisebüros sind auch Graf und seine Mitarbeiter stetig daran, im direkten Kundenkontakt auf Anfragen zu reagieren. «Wir sind immer am Telefonieren, versuchen Lösungen zu finden und die Krise zu bewältigen.»