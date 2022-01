Rückblick «Ich habe mich weder damals noch heute eingeschränkt gefühlt»: So ist der Veganuary einer Thurgauerin in Erinnerung geblieben Die 27-jährige Selin Erol hat letztes Jahr am Veganuary teilgenommen. Obwohl sie sich nach wie vor hauptsächlich vegetarisch ernährt, ist die vegane Küche seither ein beständiger Teil ihres Lebens: «Wenn ich unbewusst ein veganes Gericht koche, freue ich mich immer wieder darüber.»

Die Vielfältigkeit der fleisch- und tierproduktlosen Küche fasziniert die 27-jährige Selin Erol immer wieder aufs Neue. Hier kocht sie gerade Planted Chicken Tacos. Bild: PD

Fleisch mochte Selin Erol noch nie so wirklich. Deshalb hat die 27-jährige Thurgauerin im Juni 2020 ihre Ernährung umgestellt und ernährt sich seither ausschliesslich vegetarisch. «Ich habe mir gedacht: ‹Wenn ich sowieso nicht gern Fleisch kaufe und selber koche, muss ich ja auch keines im Restaurant essen.›» Im Januar 2021 hat sie dann einen weiteren Schritt gewagt und am Veganuary mitgemacht. Sie habe herausfinden wollen, ob sie einen Monat ohne tierische Produkte durchhalten könne. «Da ich sehr offen für Neues bin, war ich ausserdem neugierig und gespannt auf diese kulinarische Erfahrung und neue Rezepte», sagt Erol. Ausserdem habe sie damit auch etwas Gutes für die Umwelt tun wollen.

Veganuary: Was ist das überhaupt? Veganuary wird aus den Wörtern Januar und vegan zusammengesetzt. Jeweils zum Jahresanfang beschliessen Menschen auf der ganzen Welt, sich sich einen Monat lang rein pflanzlich zu ernähren. Die Aktion soll die fleischarme Art der Ernährung bekannter machen und fördern. Jahr für Jahr nehmen mehr Menschen daran teil und es springen auch immer mehr Grosshändler auf den Trend auf. (evw)

Seither ist ein Jahr vergangen. Doch obwohl die 27-jährige Teilzeitstudentin dieses Jahr nicht mehr explizit am Veganuary teilnehme, koche sie in ihrem Alltag vermehrt vegan und sei immer wieder fasziniert von der Vielfältigkeit der fleisch- und tierproduktlosen Küche. Was ihr spontan in Erinnerung geblieben sei: Dass sie viel mehr Hülsenfrüchte gegessen habe, um etwa ihren Haushalt an Eisen, Magnesium und Zink stabil zu halten.

«Ich habe mich aber weder damals noch heute eingeschränkt gefühlt. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen, die etwa herkömmliche Produkte aus Kuhmilch ersetzen.»

Selin Erol probiert beim Kochen auch immer wieder vegane Alternativen aus, die auf den Markt kommen. Bild: PD

Obwohl sie die ursprünglichen Erzeugnisse wie etwa Milch, Joghurt und Käse nicht vermisst habe, sei es spannend gewesen, Alternativen zu testen. Und auch Fleischersatzprodukte habe sie probiert. Da weiterhin laufend neue vegane Produkte auf den Markt kämen, habe sie auch jetzt noch immer mal wieder etwas Neues zum Ausprobieren. «Das Vorurteil, dass vegane Ernährung langweilig ist, kann ich absolut nicht bestätigen.»

«Satt bin ich bisher immer geworden»

Dass Veganismus eintönig sei, ist aber nicht das einzige Vorurteil, mit dem Erol bereits konfrontiert wurde: Etwas, das die Thurgauerin immer wieder hört, ist, dass dem Körper durch diese Ernährung wichtige Stoffe fehlen würden. Auch Sätze wie «Vegan sein ist ungesund» oder «Du wirst ja nicht satt» höre sie öfters. Davon habe sie aber noch nie etwas festgestellt. Lachend sagt die 27-Jährige:

Die 27-jährige Thurgauerin kocht immer häufiger vegan. Bild: PD

«Mir fehlt keine Energie, ich stelle nicht mehr Müdigkeit fest und satt bin ich bisher immer geworden.»

Bezüglich des Vorurteils, dass dem Körper bei der veganen Ernährung etwas fehle, gibt sie zu, dass ihr teilweise Vitamin B12 fehle – aber in unproblematischen Massen und diese können sie gut mit Tabletten, Tropfen oder Kapseln ausgleichen. Zudem sagt sie: «Eisenmangel hatte ich schon immer, weil mein Körper das Element nicht gut aufnehmen kann.»

Durch die Ernährungsumstellung seien diese Werte natürlich nicht besser geworden, aber sie achte darauf, immer genügend eisenhaltige Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und helfe teilweise mit Eiseninfusionen nach. Diesen Mangel hätten aber auch Leute, die regelmässig Fleisch essen, merkt Erol an. Mit den Hülsenfrüchten habe sie dafür einen super Energielieferanten und diese seien auch sehr gut, um die Konzentration anzukurbeln.

«Normale» Rezepte können schnell in vegane umgewandelt werden

Obwohl gewisse vegane Produkte nicht gerade billig sind, hat die 27-Jährige das Gefühl, dass sie während ihres Veganuary-Monats weniger Geld für Lebensmittel ausgegeben hat, als wenn sie sich nicht vegan ernährt hätte. «Ein Sack Kichererbsen oder Linsen zum Beispiel kostet nicht alle Welt und man hat wirklich lange etwas davon.» Ausserdem empfinde sie die pflanzlichen Erzeugnisse oftmals als nahrhafter und hochwertiger als die fleischlichen. Seit sie vermehrt auch zu Hause vegan koche, sei ihr aufgefallen, wie schnell ein Gericht eigentlich vegan sein könne:

«Oft sind es zwei oder drei Zutaten, die ich weglassen oder ersetzen muss. Im Geschmack ändert sich dann je nachdem nicht viel.»

Selin Erol über die vegane Küche: «Leicht in den Alltag zu integrieren, meist schnell gekocht und gut abfallfrei umsetzbar.» Bild: PD

Begeistert war Erol aber vor allem vom Schnellkochtopf, mit dem sie davor immer nur Kartoffeln weich gekocht hätte. Während des Veganuarys habe sie aber auch etwa Linsen und Kichererbsen über Nacht darin einweichen lassen. «Am nächsten Tag musste ich die Hülsenfrüchte nur noch zehn Minuten kochen.» Mit dem Ertrag daraus hatte sie für mehrere Tage genug, um etwa Salate aufzupeppen, Curry oder gar Hummus daraus zu machen.

Leicht zu integrieren, schnell gekocht und gut abfallfrei umsetzbar

Grösstenteils ernährt sich Erol immer noch vegetarisch, aber nicht nur – gewisse vegane Rezepte haben es ihr angetan: so etwa das Linsencurry oder Spaghetti Carbonara. «Für die Carbonara brate ich gewürfelten Räuchertofu an, lösche alles mit Nudelwasser ab, gebe noch Cashewnuss und viel schwarzen Pfeffer dazu – das ganze Gericht ist sehr cremig und kann natürlich nach Belieben ergänzt werden.» Es sei zwar keine herkömmliche Carbonara, komme der aber im Geschmack schon sehr nahe. Der Veganismus nimmt mittlerweile einen grösseren Teil ihres Alltags ein als noch vor dem Veganuary letztes Jahr:

«Wenn ich unbewusst ein veganes Gericht koche, freue ich mich immer wieder darüber.»

Denn eigentlich sei es ganz leicht zu integrieren, meist schnell gekocht und gut abfallfrei umzusetzen: «Fleisch ist oft in Plastik verpackt. Gemüse und Obst kann man sich selber aussuchen und in einen mitgebrachten Jutebeutel verpacken», sagt die Thurgauerin. Auch im Restaurant bestelle Erol immer häufiger die vegane Variante eines Gerichts. Wenn sie aber selber kocht, dürfen Gewürze nicht fehlen: Der schwarze Pfeffer sei ihr Lieblingsgewürz und auch Kreuzkümmel passe zu sehr vielen Gerichten, die sie koche.