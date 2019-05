Rorschacher Wasserleiche noch immer nicht identifiziert – keine Hinweise auf Gewaltverbrechen

Die leblose Person, die am vergangenen Mittwoch in Rorschach in der Nähe des Kornhauses aus dem Bodensee geborgen wurde, konnte noch nicht identifiziert werden. Die Kantonspolizei hofft jetzt auf Hinweise aus Deutschland und Österreich.