Rorschach Kollision mit Wickelmaschine für Siloballen: 58-jährige Fussgängerin wird tödlich verletzt In Rorschach kommt es am Freitagmittag zu einem tödlichen Unfall. Eine Wickelmaschine scherte auf das Trottoir aus, wobei eine Frau getroffen wurde. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt und verstarb noch am Unfallort.

Eine 58-jährige Fussgängerin wurde bei einer Kollision mit einer Wickelmaschine tödlich verletzt. Bild: Kapo SG

(kapo/mas) Am Freitag kurz nach Mittag ist es an der Goldacherstrasse in Rorschach zu einem tödlichen Unglück gekommen. Eine 58-jährige Fussgängerin wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen.

Aus unbekannten Gründen ausgeschert

Nach jetzigen Erkenntnissen fuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit angehängter Wickelmaschine für Heuballen von Rorschach in Richtung Goldach. Bei der Goldacherstrasse scherte die angehängte Wickelmaschine aus zurzeit unbekannten Gründen rechts auf das Trottoir aus.

Die 58-jährige Frau wurde dabei von der Wickelmaschine getroffen und schwerst verletzt. Trotz sofortiger medizinischer Betreuung durch Notarzt und Rettung verstarb die Schweizerin noch am Unfallort. Die Kantonspolizei St.Gallen klärt nun den genauen Hergang ab.

Staatsanwaltschaft vor Ort

Neben der Kantonspolizei St.Gallen mit mehreren Patrouillen, einem Notarzt sowie der Rettung waren auch die örtliche Feuerwehr sowie die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen vor Ort.