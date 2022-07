Turnsport Treffen und getroffen werden: Auf der Badiwiese in Kesswil fand die sechste Schweizermeisterschaft im Hammerball statt Sportlicher Wettkampf, aber auch Plausch bei Spielenden und Zuschauern machten die sechste Schweizermeisterschaft im Hammerball am Samstag zu einem Fest für Gross und Klein.

TV Neuwilen im Angriff. Es wird scharf geschossen. Bild: Trudi Krieg

Für viele Mannschaften gab es ein fröhliches Wiedersehen. Unter den Zuschauern und Fans waren auch viele Familienangehörige und Freunde der Spielenden. Der Regen am Morgen reichte dafür aus, den steinhart trockenen Boden ein bisschen aufzuweichen, ideal für die Spiele bei denen es recht stürmisch zu und her ging mit manch unsanfter Landung auf dem Boden. OK Chef Nicola di Gallo freute sich besonders, dass Hammerball auch bei den Damen so gut ankommt. Von den 62 teilnehmenden Teams waren 30 Frauenteams und 32 Herrenteams, davon die meisten aus dem Thurgau und St. Gallen, aber auch aus der restlichen Deutschschweiz.

Das Siegerpodest bei den Herren: TV Neuwilen 1 vor dem TV Sommer 1 und dem TV Hundwil. Bild: Trudi Krieg

Im Finale schaffte es bei den Herren Neuwilen zum dritten Mal in Folge auf den ersten Platz und konnte somit den Pokal mit nach Hause nehmen. Zweiter wurde Sommeri vor dem drittplatzierten Team aus Hundwil. Bei den Damen gewann der DTV Pfyn. Auf Rang zwei schaffte es Let`s Roll, Sonterswil vor dem Team TSV Muolen auf Platz drei.