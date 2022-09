Städtebau Ein Fenster zum See, Wellenlinien am Boden und mehr Bäume: Die Stadt Romanshorn will den Bahnhofplatz aufhübschen und sicherer machen Am 27. November stimmt die Bevölkerung über einen Kredit von 2,1 Millionen Franken zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes ab. Die Pläne kamen an einer Informationsveranstaltung am Dienstag im Grundsatz gut an.

Visualisierung des umgestalteten Bahnhofplatzes. Bild: PD

Der Romanshorner Bahnhofplatz ist nach Meinung von Stadtplaner Thomas Gerber einer der wichtigsten Orte in Romanshorn. Die Gestaltung hinkt der Bedeutung aber weit hinterher. Der Bahnhofplatz ist heute im Wesentlichen eine breite Autostrasse mit Parkplätzen an den Seiten. Es gebe kaum Bäume und es fehle an Ordnung und Orientierung, sagt Gerber.

Die Mängel sind schon lange bekannt. Jetzt will die Stadt daran gehen, sie zu beheben. Am 27. November stimmen die Romanshornerinnen und Romanshorner über ein Projekt ab, das den Bahnhofplatz schöner, sicherer und attraktiver machen soll und Hafenareal sowie Innenstadt besser verbindet. Ausgearbeitet hat die Pläne die Vulkan Landschaftsarchitektur AG in Zürich. Das Team ist als Sieger aus einem Wettbewerb mit insgesamt vier Teilnehmern hervorgegangen. Die Kosten für die Neugestaltung belaufen sich auf brutto 2,1 Millionen Franken. Romanshorn müsste allerdings nur 1,46 Millionen Franken zahlen. Den Rest würden der Bund übers Agglomerationsprogramm und der Kanton übernehmen.

Spurgruppe begeistert von den Vorschlägen

Am Dienstagabend stellte die Stadt in der Kantiaula die Studie vor, die in allen Belangen ein grosser Wurf sei, sagte Architekt Andreas Zech von der Spurgruppe, die im Hintergrund die Fäden gezogen hatte.

«Wir waren begeistert von den Vorschlägen.»

Der Entwurf besteche durch seine Leichtigkeit, komme lässig daher und lasse Entwicklungen zu. Anpassungen könnten beispielsweise nötig sein, wenn die Stadt die untere Bahnhofstrasse verkehrsberuhigt oder den Sternenplatz neu gestaltet, was vorgesehen ist.

Viele Bänkli und Bäume

Die Vulkan-Landschaftsarchitekten wollen nicht alles auf den Kopf stellen, sondern bauen auf den bestehenden Strukturen auf. und lassen auch Mocmoc stehen Die grösste bauliche Veränderung betrifft den Veloabstellplatz zwischen WC-Anlagen und Coop-Pronto: Er soll ein Fenster zum See werden, wo es Bäume und Bänkli hat – so wie künftig an verschiedenen anderen Orten auch.

Die Idee sei nicht zu Ende gedacht, kritisierte eine Frau. Das Fenster werde mehr als die Hälfte der Zeit geschlossen sein. 36 Minuten pro Stunde versperre ein Zug die Aussicht aufs Wasser. Als Ersatzstandort für das bestehende Dach und die Velos ist der Parkplatz südlich des Hotels Anker vorgesehen. Denkbar ist dort gemäss den Vulkan-Architekten bei Bedarf in einem nächsten Schritt der Bau eines eigentlichen Velo-Parkhauses.

Wellenlinien am Boden sollen für mehr Rücksicht sorgen

Deutlich als heute soll der Bahnhofplatz als Begegnungszone erkennbar sein. Dazu ist vorgesehen, den Boden bis zur Perronkante mit einem Wellenmuster zu bemalen, um allen unmissverständlich klar zu machen, dass der Platz nicht einfach eine breite Strasse ist, sondern ein Raum für alle ohne Vorfahrt für eine bestimmte Gruppe. «Das funktioniert an vielen Orten wunderbar», sagte Dominik Bueckers, Partner und Mitbegründer des Studios Vulkan.

Der Bahnhofplatz Romanshorn bietet aktuell wenig Aufenthaltsqualitäten. Bild: Donato Caspari

Die Haltekante des in Richtung Arbon fahrenden Busses vor dem Migrolino wird behindertengerecht erstellt und mit einem Dach ergänzt. Die südliche Haltestelle in Richtung Amriswil bleibt vorerst, wo sie ist, wird aber behindertengerecht aufgerüstet.

Ruf nach Fahrverbot für Autos

Am Verkehrsregime soll sich vorderhand nichts ändern: Der Veloradweg wird weiter über den Bahnhofplatz führen. Auch für Autos oder Motorräder wird er nicht zur Sperrzone. Es soll weiter Parkplätze geben, die allerdings nur für kurze Zeit benutzt werden dürfen.

Verschiedene Versammlungsteilnehmer hätten sich ein Fahrverbot für den motorisierten Individualverkehr gewünscht. Dass die Stadt davon absehe, sei feige, sagte ein Mann. Es sei zu früh, darüber zu diskutieren, sagte Andreas Schuster, der Leiter der Abteilung Bau und Verkehr. Denn der Verkehr sei wie Wasser: Er suche sich einen neuen Weg, wenn der alte verstopft sei. Heisse: Das Problem verlagere sich einfach. Solange er nicht wisse, wie dieses gelöst werden könnte, bleibe alles beim Alten.