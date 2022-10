Romanshorn Vor 90 Jahren wurde das Dampfschiff «Helvetia» vor Romanshorn versenkt Sie galt einst als Stolz der Bodenseeschifffahrt: Das Dampfschiff «Helvetia». Nach ihrem Dienst wurde sie nicht etwa verschrottet, sondern einfach vor Romanshorn versenkt.

Der Dampfer «Helvetia» in seinem Heimathafen Romanshorn um 1930. Archivbild

Am 27. Oktober 1932 trat das ehemalige Prestigeschiff der Schweizer Bodenseeschifffahrtsflotte seine letzte Reise an: Auf den Grund des Bodensees. Die «Helvetia» wurde ausgeweidet und schliesslich in die Mitte des Bodensees gezogen und dann wurden die Bodenventile geöffnet. Vor den Augen zahlreicher Schaulustigen, die auf anderen Booten mitgefahren waren, versank das Schiff schliesslich im See. Erst vor einigen Jahren konnte der Rumpf des Schiffes auf rund 254 Metern unter der Wasseroberfläche lokalisiert, kartografiert und fotografiert werden: Das Wrack befindet sich im sogenannten «Tiefen Schweb» zwischen Romanshorn und Langenargen. Als Grund für die Versenkung ist überliefert, dass in der damaligen Zeit die Kosten für eine Verschrottung nicht rentabel waren.

Die «Helvetia» fährt um 1900 über den See. Archivbild Am Romanshorner Hafen um 1900. Archivbild: K.Fritz Einzelne Momente aus dem Leben der «Helvetia». Archivbild Archivbild: K.Fritz

Die «Helvetia» galt als eines der Prunkstücke der Bodenseeschifffahrt und fuhr seit ihrer Indienststellung im Jahr 1887 45 Jahre lang über den See und erwies sich als eines der Vorzeigeschiffe der damaligen Zeit. Einer der Höhepunkte des Schiffes war die Rolle als Beleuchtungsschiff im Konstanzer Hafen zu Besuch des Deutschen Kaisers. Anlässlich des ersten Besuches des neugekrönten Kaisers Wilhelm II. am 29. September 1888 auf der Insel Mainau und in Konstanz, wurde die «Helvetia» von der Stadtverwaltung für die den Abend als «Leuchtgirlandenschiff» angemietet, sodass die Gäste Licht hatten bei ihrem Besuch.

Die «Helvetia» war das erste «echte» Salonschiff der Romanshorner Flotte und war ebenso wie die anderen «Zeitgenossen» in der damals Bodensee-spezifischen Halbsalonbauweise ausgeliefert worden. Wie die Mehrzahl der damals auf dem Bodensee verkehrenden Dampfschiffe, entstammte auch die «Helvetia» aus den Werkstätten der Zürcher Maschinenfabrik Escher Wyss & Cie, die damals nebst Schiffen auch Lokomotiven bauten.

Das Ende der «Helvetia» vor 90 Jahren. Archivbild

Die «Helvetia» wurde zum Zeitpunkt ihrer Versenkung vor 90 Jahren vom Motorschiff «Thurgau» abgelöst. Dieses fährt noch heute auf dem Bodensee für viele unterschiedliche Dienste bei der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt. Das Dieselschiff wurde mehrmals modernisiert seit seiner Indienststellung.