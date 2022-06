Leute Premiere am Sommerfest der Kanti Die Band Rooftop Heroes spielen am Freitagabend am Sommerfest der Kantonsschule Romanshorn. Dabei gibt es für die drei Musiker einen grossen Erfolg zu feiern.

Die Rooftop Heroes mit Sänger Mike Frei (rechts), der in Dozwil aufgewachsen ist. Bild: PD/

Es ist quasi ein Heimspiel, wenn die Band Rooftop Heroes heute Freitagabend am Sommerfest der Kantonsschule Romanshorn ein Konzert gibt, denn deren Sänger Mike Frei wuchs in Dozwil auf und bewarb sich mit seiner damaligen Band Plue Pearl für eine Teilnahme am Eurovision Song Contest.

Nun sorgen Frei und seine Bandmitglieder für Aufsehen, weil sie mit ihrer Single «I Can’t Breathe» einen amerikanischen Musikwettbewerb gewonnen haben. Das Lied, welches die Polizeigewalt am verstorbenen George Floyd thematisiert, wird nun durch renommierte Agenturen in den ganzen USA promotet, obwohl die Band noch keinen Plattenvertrag hat. Aus diesem Anlass veröffentlichen die Rooftop Heroes den prämierten Song bereits heute Freitag, früher als ursprünglich geplant, und bestimmt präsentieren sie ihn auch am Sommerfest. (man)