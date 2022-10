Ortsplanung Kanton genehmigt Romanshorner Rahmennutzungsplan nur teilweise Das zuständige Departement für Bau und Umwelt hat insbesondere gegenüber dem Gestaltungsrichtplan Innenstadt grosse Vorbehalte. Es wirft der Stadt vor, sich nicht ausführlich genug mit dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz auseinandergesetzt zu haben.

Das kantonale Departement für Bau und Umwelt hat den von der Gemeindeversammlung am 2. Juli 2020 erlassenen Zonenplan mit Ausnahmen, Vorbehalten und Aufträgen am 4. Oktober 2022 genehmigt. Gleichzeitig wurde über die hängigen Rekurse entschieden, wovon einige gutgeheissen wurden und demzufolge Anpassungen am Zonenplan und Baureglement erfordern. Die Beschwerdefrist für die Entscheide beträgt 30 Tage und läuft anfangs November ab.

Nicht genehmigt wurde nebst einigen kleineren Zonenplanänderungen (alte Kirche Romanshorn, Gebiet Hotterdingen, Hafenzone östlich des Zollhauses, Gestaltungsplanpflicht «Holzenstein Süd») und Vorschriften im Baureglement (beispielsweise Teile von Artikel 5 «Massvorschriften», Artikel 38 «Höhere Häuser und Hochhäuser)» der Gestaltungsrichtplan Innenstadt.

Stadt hat Interessen nicht genügend gegeneinander abgewogen

Kritisiert wurde insbesondere, dass für den Gestaltungsrichtplan Innenstadt keine rechtsgenügliche Auseinandersetzung und Interessenabwägung bezüglich dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) erfolgt sei und dementsprechend nachzuholen ist. Es ist nach Angaben der Stadt nachträglich der Nachweis zu erbringen, dass die Inhalte des Zonenplans mit den ISOS-Vorgaben vereinbar sind und rechtsgenüglich berücksichtigt werden. «Der Nichtgenehmigungsentscheid zeigt unter anderem zusätzlich auf, dass die bislang offengelassenen Massvorschriften der Hafenzone, der Kernzone und der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zu ergänzen sind», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Gestaltungsrichtplan Innenstadt Behördenverbindliches Planungsinstrument Um der gebotenen Siedlungsentwicklung nach innen, den erhöhten Qualitätsansprüchen und dem gesellschaftlichen Wandel gerecht zu werden, sollte anstelle des etwas starren und grundeigentümerverbindlichen Rahmengestaltungsplans (GRP) , welcher die Bauvorschriften im bisherigen Baureglement konkretisierte, ein behördenverbindlicher und damit etwas flexiblerer Gestaltungsrichtplan über die ganze Innenstadt und Teile des Hafengebietes erlassen werden. Dieser ermöglicht es den städtischen Behörden, die Entwicklung baulich, gestalterisch und bezüglich Nutzung zu steuern und den Wandel der Innenstadt zusammen mit den Grundeigentümern und Investoren zu bewältigen. Der GRP Innenstadt ist ein behördenverbindliches Planungsinstrument und bildet die Grundlage für die übrigen Planungsmassnahmen im Gebiet Innenstadt. Er hat im Grundsatz keine eigentumsbeschränkende Wirkung. Entsprechend liegt dem GRP Innenstadt ein städtebauliches Konzept zugrunde, das den städtischen Behörden als Richtschnur zur Beurteilung der Planungen der einzelnen Grundeigentümer dient. (red)

Der Entscheid des DBU werde in den nächsten Wochen sorgfältig analysiert, damit nach Ablauf der Beschwerdefrist im Verlauf des November 2022 das weitere Vorgehen festgelegt werden kann. Es werde insbesondere zu klären sein, ob eine Teilinkraftsetzung unstrittiger Zonen und Gebiete möglich sei. «Ziel ist es, möglichst rasch Rechtssicherheit für alle Grundeigentümer, Planenden und Bauherrschaften sowie die Bewilligungsbehörden zu erhalten», heisst es in der Mitteilung weiter. Die notwendigen Anpassungen am Rahmennutzungsplan sollen umgehend in Angriff genommen werden, sodass diese an der Gemeindeversammlung im Mai 2023 den Stimmberechtigten vorgelegt werden können.

Aktueller Rahmennutzungsplan über 20 Jahre alt

Der heute rechtskräftige Rahmennutzungsplan und der Schutzplan der Natur- und Kulturobjekte der Stadt Romanshorn stammen aus dem Jahr 2001 und wurden seither nicht mehr grundlegend überprüft. Inzwischen besteht seit dem 1. Januar 2013 ein neues kantonales Planungs- und Baugesetz (PBG) sowie eine neue Verordnung des Regierungsrates zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (PBV). Auch wurde im Jahr 2008 ein revidiertes Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) für den Kanton Thurgau in Kraft gesetzt.

Der Prozess für die Romanshorner Ortsplanung startete mit partizipativen Prozessen für die Bevölkerung im Jahr 2014 und konnte mit dem Beschluss der Gemeindeversammlung vom 2. Juli 2020 abgeschlossen werden. Der nun vorliegende Entscheid des DBU markiere einen weiteren Meilenstein für die Entwicklung der Stadt Romanshorn, wobei nun weitere Herausforderungen bevorstehen würden, schreibt die Stadt. (red)