Kesswil Der Kanton genehmigt einzelne Teile der neuen Kesswiler Ortsplanung nicht Kesswil muss einige geplante Bauzonen rückgängig machen. Die neue Gewässerraumausscheidung hat für Grundeigentümer am See Konsequenzen.

Die Gemeinde Kesswil aus der Vogelperspektive betrachtet. Bild: PD

Gemeindepräsident Rolf Steiger und Ortsplaner Andreas Niklaus, NRP Ingenieure AG, informierten am Montagabend rund 45 Interessierte über die nun neu geplanten Änderungen bezüglich der Grundstücke Schlossgarte und Hinderwise sowie zweier Parzellen der Roth Pflanzen AG. Im Rahmen dieser Überarbeitung des Zonen- und Richtplans hat die Behörde auch die Gewässerraumausscheidung See angepackt. Die Gewässerraumlinie ersetzt praktisch die alten Baulinien mit recht weitgehenden Konsequenzen für Grundeigentümer am See.

Hinderwise bleibt Landwirtschaftszone

Das sei seines Wissens die sechste und hoffentlich letzte Orientierungsversammlung im Rahmen dieser Ortsplanung, sagte Andreas Niklaus. In den Gebieten Schlossgarte und Hinderwise war im ersten Anlauf geplant, recht grosse Flächen der Bauzone zuzuweisen. Diese Grundstücke lagen früher, als es diese Zone noch gab, in der Baureservezone. Der Kanton bewilligte die Einzonungen in Baugebiet nicht, weil es die Kesswiler Flächenbilanz sprengt. Das wenige Einzonungspotenzial von 1238 Quadratmetern, das der Gemeinde Kesswil nun noch zur Verfügung steht, ist nun als kleine W2b-Zone in der Schlosswiese vorgesehen. W2b erlaubt zweigeschossige Ein- und Mehrfamilienhäuser. Der grosse Rest sowie die riesige Parzelle Hinderwise bleiben somit in der Landwirtschaftszone.

Kompromiss bezüglich Folientunnel

Die dritte notwendige Anpassung im Zonenplan betrifft Grundstücke der Roth Pflanzen AG: Ausgangs Dorf Seeseite Richtung Uttwil wird zwar eine bereits bestehende Landwirtschaftliche Zone für besondere Nutzungen (LwbN Pf3) ausgedehnt: Hier sind auch Gewächshäuser und Folientunnel gestattet. Hingegen sind auf der Parzelle Täteloo kurz vor Uttwil auf der gegenüberliegenden Strassenseite mit einer neuen Zone LwbN Pf4 solche Folientunnel und Gewächshäuser explizit nicht erlaubt.

Niklaus informierte, dass das Verwaltungsgericht das diesbezüglich hängige Verfahren sistiert habe, damit eine Kompromisslösung gefunden werden könne, die sowohl dem Betrieb als auch der Landschaftsverträglichkeit entspreche.

Richtplan mit Ökoausgleich-Siedlung

Im Richtplan, der nur für die Behörde verbindlich ist und in dem die Entwicklung für die kommende Generation aufgezeigt wird, werden die im Zonenplan ausgezonten Gebiete Schlossgarte und Hinderwise zum Richtplangebiet: Das heisst, hier soll dereinst gebaut werden können, falls denn später Einzonungen in Kesswil wieder möglich seien. Auf der riesigen Parzelle Hinderwise ist dafür eine W2a-Zone mit ausschliesslich Einfamilienhäusern geplant. Mit diesem Entscheid versuche man den Grundeigentümern, die Reserveland hatten, das nun wieder in der Landwirtschaftszone ist, im Sinne der Opfersymmetrie mittel- bis langfristig wieder etwas zurückzugeben.

Wenn es dazu kommt, sieht die Behörde hier auf rund einem Drittel der Parzelle eine Ökoausgleich-Siedlung vor, also ein Freihaltegebiet für die Natur im Dorfgebiet.

Neu ist die Gewässerraumlinie

Die Ausscheidung der Gewässerräume an Bächen und Seen ist eine neue Vorgabe des Bundes und muss bis 2026 umgesetzt werden. Im Rahmen der Vorgabe des Kantons zum Zonenplan, dass die auf 397,1 Meter über Meer definierte Hochwasserlinie die Bauzone abschliesst, war es sinnvoll, zumindest diese Gewässerraumausscheidung am See nun vorzunehmen. Die Gewässerraumlinie liege in ganz Kesswil genau 15 Meter landeinwärts der Hochwasserlinie und nur bis an diese Gewässerraumlinie könne gebaut werden.

Die ganzen Baulinienpläne innerhalb dieses Gewässerraums werden aufgehoben. Auf den Plänen ist klar ersichtlich, dass einige Häuser somit zu einem rechten Teil ausserhalb des Gebiets zu liegen kommen, in dem Bauen möglich ist.

Besitzstandwahrung mit Einschränkung

Faktisch bedeute dies, dass man die Häuser am See ausserhalb des Seedorfs zeitgemäss sanieren, nicht aber abbrechen und neu bauen könne. Im Brandfall stünden die Chancen für einen Wiederaufbau hier schlecht, sagte Niklaus. Für die Dorfzone gelte aber ein Glücksfall: Das Kesswiler Seedorf sei, weil historisch gewachsen und relativ dicht bebaut, als Ausnahme akzeptiert worden: Hier würden viele Beschränkungen wegfallen, das heisst bei Brand oder Abbruch dürften hier die Häuser wieder aufgebaut werden.

Schauen, was geht

Nach der einstündigen Erläuterung des Fachplaners leitete der Gemeindepräsident zur Diskussion über. Ein Votant gab zu bedenken, dass die Einschränkungen der Denkmalpflege auch im Seedorf bestehen bleiben. Ein anderer fragte nach, was man denn nun genau dürfe. Andreas Niklaus empfahl: «Reichen Sie ein Baugesuch ein und schauen Sie, was geht!». Schlussendlich würden der Kanton und die Juristen entscheiden. Die schmucken kleinen Seehäuschen, so gab der Planer auf Nachfrage bekannt, stünden unter Denkmalpflege und hätten dadurch sozusagen absolute Besitzstandgarantie.

Kritik an Ökogebiet in Siedlung

Der Eigentümer der Parzelle Hinderwise gab zu bedenken, dass man auf dieser im Richtplan angedachten Ökofläche nie einen Feldhasen sehen werde. Dafür vergebe man dannzumal sechs bis zehn Einfamilienhäuser mit Seesicht. Die Firma Knup habe 13 Hektaren unter Folie; ob es nicht besser wäre, dort eine Ökofläche auszuscheiden? Auch weitere Votanten äusserten sich skeptisch zu dieser Ökofläche und wollten wissen, ob das obligatorisch sei. Rolf Steiger stellte klar, dass es hier um Richtplangebiet gehe. Diese Fläche komme vielleicht in 20 oder 25 Jahren. Bis jetzt sei es nicht gesetzliche Pflicht, aber Kesswil habe wie viele andere Gemeinden zugesagt, solche Flächen im Siedlungsgebiet schaffen zu wollen, denn genau darum gehe es: Der Natur dort Raum zu geben, wo sie ihn eben nicht (mehr) habe.

Eingaben bis Ende Juli

Die Vernehmlassung bzw. Mitwirkung an den diversen Plänen läuft bis Ende Juli; die Unterlagen liegen in der Gemeinde auf und sind auch online abrufbar. Schriftliche Eingaben würden schriftlich beantwortet, hielt Steiger fest. Mündliche Vorschläge nehme man einfach entgegen. Bis Ende Juli sollte auch die Vorprüfung beim Kanton abgeschlossen sein bzw. eine Antwort vorliegen. Geplantes Datum für die öffentliche Auflage des Zonenplans sei ab Mitte September. Wenn nichts Gröberes an Einsprachen auftauche, so Steiger, soll im Winter über den Zonenplan und das angepasste Baureglement abgestimmt werden.