Junges Arbon Tschüttelikasten statt Jugendtreff? Die Stadt Arbon will herausfinden, was Junge wollen Ein Team mit einem Pop-up-Büro besucht diese Woche die Sekundarschulhäuser und fragt Schülerinnen und Schüler, welche Art von Treffpunkten sie sich in ihrer Stadt wünschen.

Viele Jugendliche suchen nach Orten, wo sie Gleichaltrige treffen können. Bild: Symbolbild

Es könnte ein Tschüttelikasten in einem Einkaufszentrum, ein Partyraum oder eine überdachte Sitzgelegenheit direkt am See sein. Reto Stacher, Leiter des städtischen Bereichs Gesellschaft, sagt:

Reto Stacher, Leiter des Bereichs Gesellschaft der Stadt Arbon. Bild: PD

«Die meisten Jugendlichen wünschen sich als Treffpunkt nämlich keinen klassischen Jugendtreff, wie die Erwachsenen ihn sich vorstellen.»

Stacher bezieht sich dabei auf eine grössere städtische Umfrage unter Jugendlichen und ihren Bezugspersonen im Jahr 2019. Der klassische Jugendtreff sei damals praktisch nur von den Bezugspersonen gewünscht worden.

«Kinder und Jugendliche bevorzugen selbst gestaltete Treffpunkte. Und sie wollen unter sich sein.»

Auf diese Erkenntnisse stützte sich der Stadtrat auch in seiner Antwort auf einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss diesen Frühling.

Stadtrat sprach sich gegen Jugendtreff aus

Linda Heller und Daniel Bachofen von der SP hatten sich zusammen mit 17 weiteren Parlamentsmitgliedern ein Übergangsangebot in Form eines Jugendtreffs gewünscht. Der Stadtrat sprach sich dagegen aus. Das heisst aber nicht, dass die Stadt nicht bestrebt ist, für Kinder und Jugendliche in Arbon neue Treffpunkte zu finden.

Die Erkenntnisse aus der Umfrage und die Tatsache, dass der klassische Jugendtreff in Arbon auch aufgrund sehr geringer Nachfrage 2016 geschlossen werden musste, würden verdeutlichen, dass angemessene Lösungen nicht von Erwachsenen allein konzipiert werden sollten. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Gleichzeitig kündigt sie den Beginn des neuen Stadtworkshops junges Arbon an. Dieser besteht aus mehreren Projektschritten und dauert voraussichtlich bis Sommer 2023.

Eine Glace für jeden, der mitmacht

In einem ersten Schritt werden Jugendliche im Alter von 10 bis 21 Jahren befragt, was Arbon für sie attraktiv macht und was fehlt. Dazu ist der Bereich Gesellschaft von Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. Juni, bei allen Sekundarschulhäusern mit einem Pop-up-Büro präsent. Am Freitag, 24. Juni, steht von 15 bis 19 Uhr ein Pop-up-Büro in der Nähe des Skateparks beim Seeparksaal bereit. Die Stadt dankt allen, die ihre Meinung kundtun, mit einer Glace aus dem Gelatiwagen.