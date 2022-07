Jubiläum «Es muss nicht alles von Rom aus geregelt werden»: Seit 25 Jahren arbeitet Toni Bühlmann als Priester in Romanshorn Vor 50 Jahren erhielt der gebürtige Luzerner die Priesterweihe. Am letzten Sonntag feierte die Pfarrei das Doppeljubiläum im Rahmen eines Gottesdienstes. «Die Kirche sollte sich nicht zu sehr mit sich selber beschäftigen, sondern mit den Problemen der Menschen», sagt Bühlmann.

Toni Bühlmann sagt: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung sind christliche Anliegen. Bild: Markus Bösch

Er hat Theologie studiert und ist zum Priester geweiht worden in einer Zeit, als in der katholischen Kirche Aufbruchstimmung herrschte. «Dieser frische Wind war überall spürbar, die Synode 72 war eine grosse Bewegung. Das hat auch mich ermutigt, zu studieren und mich weihen zu lassen», erzählt Toni Bühlmann. Nach seiner Primizfeier am 2. Juli 1972 in Hitzkirch – aus seinem Heimatort kamen damals zahlreiche Priester – arbeitete er in den ersten fünf Jahren als Vikar in Ostermundigen. Das war damals eine grosse Diasporagemeinde mit 10’000 Katholiken neben einer reformierten Mehrheit. In den Folgejahren hat er in Olten eine regionale Jugendseelsorge für 16 Pfarreien aufgebaut, bevor er dort als Pfarrer in einem Team gearbeitet hat.

Aufbruchstimmung hat vieles möglich werden lassen

Im Alter von 50 Jahren habe er noch einmal etwas Neues anfangen wollen, sagt Bühlmann. «Wir haben uns als Team beworben, Gaby Zimmermann und ich. Explizit mit der Frau als Teamchefin, als Gemeindeleiterin. Auch in Romanshorn. Und die Vorsteherschaft und die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger wollten uns haben.» Die damalige Aufbruchstimmung habe einiges möglich werden lassen, auch in den Pfarreien.

Ganz grundsätzlich hätten die Menschen viel mehr miteinbezogen werden können: In der Liturgie, in der Seelsorge, mit Pfarreiräten. «So haben wir unter anderem versucht, alle sechs bis sieben Jahre einen Schwerpunkt zu setzen.» Zum Beispiel mit dem Projekt 2006 «He, was glaubsch?» und dem JOHAMusical. Sicher über 200 Leute hätten sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten engagiert. «Über 2000 Menschen haben sich von den Aufführungen berühren lassen.»

Den Fokus auf die Menschen richten

Ökumenisch unterwegs zu sein, sei ihnen immer wichtig gewesen: Früh schon wurden sogenannte Gastgottesdienste gefeiert, die Erwachsenenbildung passierte oft gemeinsam und seit einiger Zeit gibt es den Arbeitskreis christlicher Kirchen. Bühlmann sagt:

«Für mich ist Kirche ganz klar Sonntag und Alltag.»

Gottesdienste und das tägliche Leben sowie politische Aktivitäten würden zusammengehören. «Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung sind christliche Anliegen.» So sei die Pfarrei heute mit dem «Grünen Güggel» unterwegs, und sie habe einen kirchlichen Sozialarbeiter. Bühlmann sagt: «Die Kirche sollte sich nicht zu sehr mit sich selber beschäftigen, sondern mit den Problemen der Menschen, der Zeit überhaupt.» Das brauche Mut von allen Beteiligten, auch von den Bischöfen. «Es muss nicht alles von Rom aus geregelt werden.»

Für die Zukunft wünsche er sich Menschen, die mit ihrem persönlichen Glaubenszeugnis mitdenken und mittragen. «Damit die Kirche, die Pfarrei, attraktiv und Heimat bleiben kann, braucht es gemeinschaftliche Projekte, die zu Erfolgserlebnissen werden können.»