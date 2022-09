Freizeitspass Baden im Romanshorner Winterwasser wird teurer Die Trägerschaft des provisorischen Hallenbades im Seebad reagiert auf die steigenden Energiepreise. Ein Einzeleintritt kostet neu zwischen sieben und zwölf Prozent mehr. Wer sich ein Saisonabonnement kaufen will, zahlt 160 statt 130 Franken.

Das Winterwasser ist das einzige Hallenbad im Oberthurgau. Bild: PD

Seit 2016 überdacht die Genossenschaft Winterwasser das 25-Meter-Becken im Romanshorner Schwimmbad jeweils von Ende Oktober bis Anfang April mit einer mobilen Traglufthalle. In der anstehenden siebten Saison müssen die Nutzerinnen und Nutzer des provisorischen Hallenbades tiefer in die Tasche greifen. Grund sind die massiv gestiegenen und weiter steigenden Energiekosten, wie die Genossenschaft in einer Mitteilung schreibt. Die Verantwortlichen rechnen im besten Fall mit Mehrausgaben von 15'000 Franken, im schlechtesten Fall von 50'000 Franken.

Die Folge: Einzeleintritte kosten neu zwischen sieben und zwölf Prozent mehr. Der Preis für das Saisonabonnement steigt sogar anteilmässig noch stärker: Er beläuft sich neu auf 160 statt 130 Franken. Der Aufschlag habe auch damit zu tun, dass die Besitzer eines Saisonabos das Angebot zuletzt viel häufiger als vorher genutzt hätten, sagt Stefan Ströbele, der für die Kommunikation zuständig ist. «Einige sind fast täglich gekommen.» Für Gäste, die weniger als einmal pro Woche das Winterwasser besuchen, sei das «10+1-Abo» eine gute Alternative.

Thermohülle weist Spitzenwerte auf

Die Verantwortlichen prüfen auch technische Optimierungsmöglichkeiten, um die hohen Stromkosten zumindest teilweise aufzufangen. Es geht dabei um den Betrieb der Umluftventilatoren oder der Entfeuchter. «Es gibt durchaus Potenzial», sagt Ströbele. Wie gross es ist, werde sich zeigen müssen.

«Auch für heutige Verhältnisse weist die aus der Raumfahrt-Technik neu entwickelte Thermohülle Spitzenwerte in Bezug auf die Dämmung auf», heisst es in der Mitteilung. Dies führe zu einem sehr effizienten Heizbedarf. Zudem sei die eingesetzte Holzschnitzelheizung CO2-neutral.