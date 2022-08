Ferienspass Backen, basteln und spielen: Romanshorner Integrationsprojekt lässt Kinderherzen höherschlagen Sigrid Wood von der Ludothek initiierte ein zweiwöchiges Ferienprogramm für ukrainische und Schweizer Kinder. Die Teilnehmenden waren begeistert.

Gruppenfoto mit Schweizerfahnen am 1. August. Bild: Markus Bösch

Die Idee dazu kam von der Primarschule. Dieser schwebte ein Projekt vor, das ukrainische und einheimische Kinder zusammenbringt. Nach einem Brainstorming mit Olena Schopf hat Sigrid Wood ihre Kontakte spielen lassen und die Idee «Ferienspass 2022» im Auftrag der Ludothek umgesetzt. Wood ist deren Präsidentin. Sie hat ein Programm für die dritte und vierte Ferienwoche organisiert.

Sigrid Wood, die Präsidentin der Ludothek. Bild: Markus Bösch

In zwei Altersgruppen sollten die Kinder Gelegenheit erhalten, in der Region Aktivitäten zu erleben und sich dabei kennen zu lernen. Die vier- bis siebenjährigen Kinder begannen am Morgen jeweils im Spielgruppenlokal, die Acht- bis Zwölfjährigen in der Ludothek. «Am ersten Tag waren Spiele und Bastelarbeiten angesagt, dann ging es in den Wald zur Märchenerzählerin, zum Backen in die Schulküche, am 1. August aufs Schiff, zu einem Theaterworkshop und zum Abschluss ins Kino Roxy», sagt Wood.

Begeisterte Stimmen

Märchenerzählerin Manuela Baumann mit Kindern im Wald. Bild: Markus Bösch

Mitgemacht haben der Schwimmklub, die Bibliothek, das Kinoteam, als Einzelpersonen Manuela Baumann, Claudia Kobler und Ursula Haltiner sowie mehrere Betreuungspersonen. Dank deren Engagement sei diese Aktion gelungen, unterstützt von der Primarschule und finanziert von der Glückskette. Wood sagt:

«Mein Anspruch war es, mit diesem Ferienangebot die Integration zu fördern. Ich denke, dass dies auch gut gelungen ist.»

Die knapp 50 teilnehmenden Kinder seien mit Eifer und Spass dabei gewesen. Und manches Kind aus der Ukraine habe wichtige Kontakte mit Gleichaltrigen knüpfen und die Kenntnisse der deutschen Sprache verbessern können. Seinen Teil zum Erfolg des Projektes beigetragen hat die Durchführung in zwei Gruppen, die während der zwei Wochen zusammengeblieben seien, sagt Wood. Auch zahlreiche Eltern zeigte sich begeistert, sicher auch weil das Angebot während der Chinderhusferien stattgefunden hat.