Entscheid Sinneswandel beim Romanshorner Stadtpräsidenten: Der bisher parteilose Roger Martin ist neu bei «Die Mitte» Über Instagram wird bekannt, dass der Romanshorner Stadtpräsident Roger Martin der Mitte beigetreten ist. Interessant, denn von der Bevölkerung wurde er als Parteiloser gewählt. Und umso interessanter, da sein Vorgänger jemanden von der CVP aus dem Amt gedrängt hatte, also der früheren Mitte.

Stadtpräsident Roger Martin gehört neu zur Mitte. Donato Caspari

Es ist ein denkwürdiger Anblick. Auf Instagram postet Regierungsrat Dominik Diezi (Mitte) am Donnerstagabend zum jüngsten Parteianlass: Eine Zusammenkunft und Rundschau in der Egnacher Luxburg, in der nach langen Jahren des Leerstands wieder Leben einkehrt. Mitten im Geschehen: der Parteilose Roger Martin. Moment. Der ehemalige Parteilose Roger Martin, denn wie sich im Beschrieb liest, ist dieser offenbar der Mitte beigetreten.

«Im Fokus bleibt meine parteiunabhängige Verpflichtung»

Wie kommt es zu dem Sinneswandel? Auf Anfrage teilt Roger Martin mit:

«Mit dem Programm und den Anliegen der Mitte habe ich die höchste Übereinstimmung.»

Weiter: «Damit eröffnet sich mir ein noch breiteres Netzwerk für mein Engagement zu Gunsten der Hafenstadt und der Region Oberthurgau.» Ein wichtiger Punkt, denn die Romanshornerinnen und Romanshorner haben ihn vor drei Jahren als Parteilosen gewählt. Und sein Vorgänger David H. Bon (FDP) hatte wiederum seinen Vorgänger aus dem Amt gedrängt, welcher der CVP angehörte, also der früheren Mitte. Die Rede ist von Norbert Senn. Martin: «Im Fokus bleibt weiterhin meine parteiunabhängige Verpflichtung, die Stadt Romanshorn zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern zu entwickeln und für bestmögliche Rahmenbedingungen zu sorgen.» Der Stadtpräsident betont:

«Dieses Amt ist eine Aufgabe, der ich tagtäglich mit hoher Motivation, Freude und Gestaltungswillen nachgehe.»