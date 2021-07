Romanshorn «Leuchtturm-Preis 2021»: Bevölkerung bestimmt mit, wer sich besonders für das Zusammenleben in der Stadt einsetzte Die Romanshorner Bevölkerung kann ab sofort der Jury Vorschläge machen, wer den Anerkennungspreis 2021 erhalten soll. In der Jury des Leuchtturm-Preises engagiert sich neu die 22-jährige Lisa Varrà.

Im Kino Roxy in Romanshorn soll im November 2021 der Leuchtturm-Preis vergeben werden. Bild: Reto Martin

(red) Im November 2021 verleiht die Stadt Romanshorn zum zweiten Mal nach 2019 den mit 1000 Franken dotierten Romanshorner Anerkennungspreis für Engagement und Integration. Wer den Preis erhält, können die Einwohnerinnen und Einwohner von Romanshorn beeinflussen.

Ab sofort und bis zum 15. August 2021 ist die Jury offen für Vorschläge zu einheimischen Personen, Institutionen und Organisationen aus dem kulturellen, gemeinnützigen, sozialen, wirtschaftlichen oder sportlichen Bereich, die das Zusammenleben und den Zusammenhalt fördern. Dafür kann persönlich beim Einwohneramt ein Formular bezogen oder ein solches auf www.romanshorn.ch/leuchtturm online ausgefüllt werden.

Bachelor-Studentin ist neu Jurorin

Schlussendlich entscheiden wird eine Jury, in der kürzlich zusätzlich Lisa Varrà Einsitz genommen hat. Die Bachelor-Studentin in Sozialer Arbeit an der Ostschweizer Fachhochschule OST engagiert sich im Leitungsteam von Jungwacht und Blauring Romanshorn sowie im Turnverein der Hafenstadt. In der Jury vertritt sie die Themen Jugend und Soziales.

Daneben setzt sich die Jury aus Stadtpräsident Roger Martin, Christoph «Stöff» Sutter (Kultur und Gesellschaft), Martin Leemann (Sport und Freizeit), Ruedi Meier (Preisträger 2019) sowie Stefan Krummenacher vom Stadtmarketing Romanshorn zusammen.

Die Bekanntgabe der Gewinnerin oder des Gewinners ist für den Herbst 2021 vorgesehen. Sofern es die Pandemielage erlaubt, wird die Preisverleihung im November 2021 im Kino Roxy stattfinden.