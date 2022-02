Romanshorn Er rüttelt an Autotüren: Romanshorner filmt mutmasslichen Dieb - «Das ist nichts Neues», weiss die Polizei Sie sind meist nachts unterwegs und rütteln an Autotüren. Wenn eine sich öffnen lässt, entwenden sie kleine Deliktsummen: Sonnenbrillen, Portemonnaies, Münz. Einen solchen Vorfall nahm die Überwachungskamera eines Romanshorners auf. Weil solche Delikte so häufig vorkommen, rät die Polizei dazu, immer abzuschliessen.

Peter Gsell teilte auf Facebook das Video, das zeigt, wie eine Person überprüft, ob die beiden Fahrzeuge auf seinem Grundstück abgeschlossen sind. Bild: Screenshot von Facebook

Es war der 13. Februar um 4:29 Uhr, als die Sicherheitskamera von Peter Gsell aus Romanshorn ungewöhnliche Bewegungen auf seinem Grundstück registriert. Auf den Aufnahmen, die er auf Facebook teilt, ist eine Person zu sehen, die einen Kapuzenpulli tief ins Gesicht gezogen hat und bei zwei auf dem Vorplatz parkierten Fahrzeugen an den Türen rüttelt. Als die Person merkt, dass die Türen verschlossen sind, entfernt sie sich nach kurzer Zeit wieder. Peter Gsells Kamera hat möglicherweise einen versuchten Diebstahl aufgenommen.

«Diebstähle oder versuchte Diebstähle aus Fahrzeugen, die nicht abgeschlossen wurden, kommen im ganzen Kanton fast täglich vor», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Das bestätigt auch der Romanshorner Gsell in «20 Minuten»: «Ich habe gehört, dass eine Woche zuvor Autos an der Rislenstrasse kontrolliert wurden.» In einer Nachbarstrasse soll gar auch schon ein Auto aufgebrochen worden sein.

Schwierige Ermittlungen ohne Zeugen und Hinweise

«Diese Vorkommnisse sind kein neues Phänomen», sagt Roth. Es komme aber seltener vor, dass Autos aufgebrochen oder Seitenscheiben eingeschlagen würden. Meistens seien die Tatpersonen im Dunkeln, spät am Abend oder in der Nacht unterwegs, auf der Suche nach offenen Autotüren und Wertgegenständen. Wie oft solche Delikte aber tatsächlich begangen werden, sei schwierig einzuschätzen. Roth erklärt:

Michael Roth, Mediensprecher Kantonspolizei Thurgau Bild: PD

«Nicht alle Diebstähle werden gemeldet oder zur Anzeige gebracht.»

Wenn die Bestohlenen merken, was ihnen widerfahren ist, sind die Täter meist schon über alle Berge. Ohne Spuren und Hinweise gestalten sich die Ermittlungen gegen solche Delikte natürlich schwierig – gerade auch im Falle versuchten Diebstahls, wie ihn die Überwachungskamera in Romanshorn festgehalten hat.

Meist werden nur kleine Beträge geklaut

«Es ist uns aber auch schon gelungen, eine Tatperson in flagranti zu erwischen, weil ein Zeuge sich bei uns gemeldet hat», sagt Roth. Er geht davon aus, dass es sich bei diesen Delikten nicht um Kriminaltourismus handelt, denn:

«Meistens werden nur kleine Beträge erbeutet: Sonnenbrillen, Portemonnaies, Münz.»

Und das von Personen, die in der Regel im Kanton leben würden. In der vergangenen Woche seien bei der Kantonspolizei Thurgau zwei Meldungen eingegangen, dass unverschlossene Autos in Romanshorn durchsucht worden seien. Die Dunkelziffer dürfte wohl höher sein – im ganzen Thurgau. Michael Roth kann nur wiederholen, dass der beste Schutz vor solchen Diebstählen das konsequente Abschliessen der Fahrzeugtüren sei. «Eine sichtbare Überwachungskamera kann aber zusätzlich sicher auch noch zur Abschreckung dienen», fügt er an. Wenn man in einer Gegend jemanden seltsam um parkierte Autos herumschleichen sehe, solle man ausserdem umgehend die Polizei informieren.