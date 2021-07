Romanshorn Ein Kurs erleichtert zukünftigen Kindergärtlern ohne Deutschkenntnisse den Einstieg in den Kindergarten Zum zweiten Mal fand in Romanshorn der «Vorkindergarten» statt. An acht Nachmittagen konnten die Kinder wichtige deutsche Sätze üben und erste Eindrücke sammeln. Nach den Sommerferien startet für sie der reguläre Kindergarten.

Der Kindergarten Sonnenwinkel in Romanshorn. Bild: Reto Martin

(red) Der letzte von acht Nachmittagen ist zu Ende gegangen. Zukünftige Romanshorner Kindergärtler, die vor dem Kurs keine Deutschkenntnisse hatten, wurden auf den Eintritt in den Kindergarten vorbereitet.

Nach der Premiere vor einem Jahr fand der Kurs «Vorkindergarten» zum zweiten Mal statt. Das Projekt soll fortgeführt werden. Denn auch die zweite Durchführung war ein voller Erfolg, wie alle Beteiligten sagen.

Einerseits konnten die Kinder und ihre Eltern einen Einblick in den bevorstehenden Kindergarten-Alltag gewinnen und ein paar Brocken Deutsch lernen, sagt der Romanshorner Schulleiter Peter Hinderling. Zum andern seien die Kindergarten-Lehrpersonen etwas entlastet, wenn gewisse grundlegende Voraussetzungen erfüllt sind. Hinderling sagt:

«Eine klassische Win-win-Situation also für Elternhaus und Schule.»

Schulleiter Peter Hinderling, Kindergärtnerin Sandra Giselbrecht und Dije Coti. Bild: PD

Geleitet wurden die Nachmittage von Kindergärtnerin Sandra Giselbrecht. Eine Assistentin stand ihr dabei zur Seite. «Die Kinder aus dem Vorkindergarten bringen unterschiedliche Vorkenntnisse mit, doch eines hatten sie gemeinsam: wenig bis keine Deutschkenntnisse», sagt Giselbrecht. Mit viel Mimik und Gestik wurden die zahlreichen Inhalte des Kindergartens bearbeitet, wichtige Sätze geübt, erste Eindrücke gesammelt und verschiedene Rituale und Abläufe kennen gelernt. Die Kindergärtnerin sagt:

«Die Kinder sind nun mit dem Kindergarten vertraut und bereit für einen tollen Start nach den Sommerferien.»

Ähnliche Vorbereitungskurse existieren auch in anderen Kantonen. Sie werden dort in der Regel aber nur mit den Kindern selber durchgeführt. In Romanshorn ist – zumindest an den ersten Nachmittagen – auch ein Elternteil anwesend. Es helfe den Kindern bei einer vorsichtigen Ablösung von zu Hause, sagt Peter Hinderling.

Die Kurs-Nachmittage sind für die Eltern kostenlos. Das Projekt wird finanziell unterstützt mit Geldern der kantonalen Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen (KJF). Bemerkenswert ist, dass von zahlreichen Kindern zumindest ein Elternteil einwandfrei Deutsch spricht, der Nachwuchs aber nicht. Der Romanshorner Schulleiter Peter Hinderling sagt: «Hier besteht in den kommenden Jahren Aufklärungs- und Handlungsbedarf, die Frühe Förderung – also vor dem Eintritt in den Kindergarten – ist kantonal zu einem Schwerpunkt geworden, auch auf politischer Ebene.»