Roger Hochreutener tritt als Geschäftsführer des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen zurück Roger Hochreutener gibt das Amt auf Ende Jahr ab. Er will sich auf seine Aufgabe als Gemeindepräsident von Eggersriet konzentrieren. Adrian Lemmenmeier

Roger Hochreutener ist seit 18 Jahren für die VSGP tätig. Auf Ende Jahr tritt er zurück.

Der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) kümmert sich im Auftrag Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) um die soziale und berufliche Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen.

Roger Hochreutener, Gemeindepräsident von Eggersriet, wurde 1999 zum Geschäftsführer der VSGP gewählt. In dieser Funktion habe er während 18 Jahren Dutzende Geschäfte begleitet, heisst es in einer Medienmitteilung von VSGP und TISG. Zum Beispiel die Revision des Sozialhilfe-, des Planungs- oder des Finanzausgleichgesetzes. Vor zwei Jahren wurden die personellen Strukturen von VSGP und TISG entflochten. Seither ist die VSGP für strategische Entscheide zuständig. Der TISG führt die operativen Geschäfte im Asylbereich. Hochreutener amtet seither ausschliesslich als Geschäftsführer des TISG.

«Wir bedauern den Rücktritt von Roger Hochreutener», sagt Boris Tschirky, Präsident des VSGP. «Er war massiv am Aufbau von VSGP und TISG beteiligt und hat sehr wertvolle und erfolgreiche Arbeit für die Gemeinden geleistet».

Im Oktober 2008 hat die Regierung des Kantons St.Gallen entschieden, die Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden an die Gemeinden zu übertragen. Innert Wochen habe Hochreutener Grundlagen ausgearbeitet, heisst es in der Mitteilung weiter. «Mit einer Arbeitsgruppe entwickelte er die regionalen Potenzialabklärungsstellen für Flüchtlinge (REPAS), deren Ziel die berufliche Integration ist. Als der Kostendruck bei der Sprachintegration stieg, fand er bei ‹Liechtenstein Languages› eine Sprachmethodik und einen Partner für die sehr erfolgreichen Quartierschulen.» In den letzten zwei Jahren habe sich Hochreutener besonders auf den Aufbau des Internats Marienburg für unbegleitete minderjährige Asylsuchende konzentriert.

Roger Hochreutener stand immer wieder in der Kritik. So hatte 2014 ein Rechtsprofessor das Organigramm der VSGP wegen Ämterkumulation um Geschäftsführer Hochreutener bemängelt. Das Solidaritätsnetz Ostschweiz schrieb 2015, man habe «in den letzten Jahren in zahlreichen Fällen mit Gemeinden, der Vereinigung der St.Galler Gemeinden und mit Hochreutener keine guten Erfahrungen gemacht» in Sachen Kooperationsbereitschaft und Suche nach pragmatischen Lösungen im Interesse der Flüchtlinge.

Hochreutener seinerseits kritisierte die kantonalen Strukturen im Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Seit 2016 sind die Gemeinden auch für die Betreuung minderjähriger Asylsuchender zuständig. Trotz öffentlicher Kritik sagt VSGP-Präsident Boris Tschirky: «Wir sind immer hinter Roger Hochreutener gestanden und haben sein Wirken sehr geschätzt.»

Gemäss Mitteilung will sich Hochreutener nun auf seine Aufgabe als Gemeindepräsident von Eggersriet konzentrieren. Dieses Amt führt er in einem 40-Prozent-Pensum aus.