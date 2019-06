Von Zwingli bis Bohemian Rhapsody: Das ist das Programm des Open-Air-Kinos in Heerbrugg Vom 11. bis 20. Juli findet im Schmidheiny-Park wieder das Open-Air-Kino «Film am Markt» statt. Mit wenigen Ausnahmen steht heuer Humor im Mittelpunkt der Filmvorführungen unter freiem Himmel. Kurt Latzer

Von links: Pascal Zäch und Denise Zellweger, Kinotheater Madlen, Bettina Pfäffli, St. Galler Kantonalbank Heerbrugg, Arthur Messmer, Präsident Ortsgemeinde Au, Marcel Fürer, Gemeinderatsschreiber Au, und René Federer, St. Galler Kantonalbank Heerbrugg. (Bild: Kurt Latzer)

Es gebe ein Open-Air-Kino, das die Lachmuskeln strapazieren könnte, sagte Pascal Zäch, Inhaber des Kinotheaters Madlen, gestern bei der Vorstellung von «Film am Markt». «Es freut mich besonders, dass wir dieses Jahr nach zwei Jahren Pause wieder durch die Ortsgemeinde Au unterstützt werden», sagte Zäch. Der Anlass sei nur dank dieser Unterstützung und jener der St. Galler Kantonalbank sowie der Politischen Gemeinde Au möglich. Dies in erster Linie der relativ kostspieligen Technik wegen.

Einmal mehr biete man ein ausgewogenes Programm für die Daheimgebliebenen an. Deshalb habe man den Termin des Open-Air-Kinos im Schmidheiny-Park während der Sommerferien nicht geändert. Zum Auftakt am 11. Juli gibt es «Zwingli», die Verfilmung der Geschichte von Huldrych Zwingli mit Max Simonischek. Tags darauf steht mit «Yesterday» eine Schweizer Premiere auf dem Programm. In Danny Boyles musikalischer Komödie erkennt der englische Gitarrist Jack Malik (Himesh Patel), dass er nach einem weltweiten Stromausfall offenbar der einzige Mensch auf Erden ist, der sich an die Beatles erinnert. Doch damit nicht genug: Er weiss dieses Wissen für sich zu nutzen. Speziell für die ganze Familie wird am 13. Juli «Pets 2» aufgeführt.

Mit «Dolor y Gloria» ist am 17. Juli auf der aufblasbaren Leinwand im Schmidheiny-Park ein Film in Originalfassung zu sehen. Die Einladung, seinen grössten Film an einer Retrospektive in Madrid vorzustellen, bewegt den alternden Filmemacher Salvador (Antonio Banderas) dazu, sich mit seiner Vergangenheit ausein­anderzusetzen.

Mit «Wolkenbruch» steht am 15. Juli ein besonderer Schweizer Film auf dem Programm. Musikfilme spielen dieses Mal bei «Film am Markt» eine grosse Rolle. So ist am 16. Juli «A Star Is Born» zu sehen, und zum Abschluss des Open-Air-Kinos «Bohemian Rhapsody», die Geschichte von Queen. Dazwischen flimmern mit «Monsieur Claude 2» (17. Juli) und «Ein Becken voller Männer» (18. Juli) wieder zwei lachmuskelstrapazierende Filme über die Leinwand. Einen gesellschaftskritischen Film gibt es am 19. Juli zu sehen – «Green Book». Er zeigt die wahre Geschichte eines aussergewöhnlichen Road-Trips und einer wunderbaren Freundschaft zwischen einem Weissen und einem Afroamerikaner.

Hinweis:

Abendkasse jeweils ab 20.30 Uhr geöffnet. Vorverkauf ab sofort beim Kinotheater Madlen oder E-Mail info@kinomadlen.ch