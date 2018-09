Zweimal Gold für die OMR Heerbrugg

Zwei OMR-Leichtathletikteams, je sechs Mädchen und sechs Jungs, sind in Rapperswil/Jona am kantonalen Schulsporttag gestartet. Beide haben den spannenden Leichtathletik-Fünfkampf-Teambewerb in ihrer Kategorie gewonnen.