Zurück auf der Bühne Wiederaufnahme Ende April: Das Musical «Show Star» mit vielen Rheintaler Talenten kehrt zurück Anfang Dezember fand die Uraufführung des Musicals «Show Star» mit vielen Rheintaler Talenten statt. Nun steht fest: Die Diogenes-Eigenproduktion wird ab dem 30. April wieder aufgenommen.

Die Truppe von «Show Star» kehrt zurück, allerdings mit einigen Ersatzbesetzungen. Bild: pd

«Wir freuen uns sehr, dass wir ‹Show Star› zurückbringen und die wegen Corona im Januar abgesagten Aufführungen nachholen können», sagt Diogenes- Präsident Michel Bawidamann, «wobei wir uns jetzt in einem anderen Zeitfeld befinden und drei der Darstellerinnen und Darsteller, die wegen ihres Studiums oder eines Auslandsaufenthalts nicht mehr dabei sein können, ersetzen müssen.» Mit Astrid Ziegler, die für Jana Wirth einspringt, mit Beat Zünd, der den Part von David Eugster übernehmen wird und mit Laura Gisep, die für Kai Stieger in die Tasten des Pianos greifen wird, wurde hoch qualifizierter Ersatz gefunden.

«Und wir haben noch einen Grund zur Freude», führt Bawidamann weiter aus, «mit Sponsoren-Unterstützung konnte ein professionelles Mini-Album mit drei Songs des Komponisten Sandro Moreni aus ‹Show Star› eingespielt werden.» So können die drei Ohrwürmer weiterge­geben und einem breiteren Umfeld bekannt gemacht werden.

Sandro Moreni erzählt von den drei Aufnahmeterminen von je drei Stunden in den Free Records Studios von Andreas Frei: «Während der ersten Sitzung wurde die Musik eingespielt, an der zweiten wurden die Lieder eingesungen – und dann waren noch die Backgroundsänger am Werk. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass gleich drei Lieder in so kurzer Zeit professionell aufgenommen werden können. Aber unsere jungen ‹Show Stars› sind eben sehr gut drauf.»

Mini-Album vermittelt Stimmung von der Bühne

Das Ergebnis kann sich sehen und vor allem hören lassen. «Die Songs gehen richtig ab und vermitteln exakt die Stimmung, die auf der Bühne herrschte», sagt Sandro Moreni. Auch die beiden Riesentalente und jungen Sänger Florencia Yunis und Leandro Raunjak sind von den Aufnahmen begeistert: «Die Stimmung im Studio war sen­sationell. Überhaupt gibt es für uns junge Künstler im Rheintal nichts besseres, um sich einem breiten Publikum vorzustellen.»

Ausserdem habe wegen des abrupten Abbruchs der ersten Aufführungsserie aufgrund der Coronaerkrankung einiger Darstellerinnen und Darsteller ei­-ne richtige Verabschiedung gefehlt, ergänzt Leandro Raunjak. «Es gibt sehr viele Menschen, die uns noch sehen wollen, die Rückmeldungen auf unsere Wiederaufnahmeankündigung sind jedenfalls fantastisch», zeigt sich Präsident Michel Bawidamann zufrieden, «und wer schon einmal in die drei Songs vom Mini-Album reinhören will, dem sei unsere Website empfohlen, dort sind Hörproben mit je 30 Sekunden Länge anzuklicken.» (pd)