Kriessern Zu wenig Kriminalität in Kriessern: Herrliches Wirrwar bei der Unterhaltung des KTV Kriessern Weil der neue Polizeichef schlicht zu wenig Arbeit hatte, unterstützte ihn die Dorfbevölkerung. Denn sie hatte mit ihrem «James Bond» einen Plan. Einen anderen Plan, wie die Unterhaltung des KTV Edelweiss Kriessern zeigte.

Bild: Remo Zollinger Den Turnerinnen und Turnern bereitete die Unterhaltung sichtlich viel Spass.

Es läuft einfach nichts in Kriessern. Zwar ist der neue Polizeichef motiviert, er hat aber seit seinem Amtsantritt keinen einzigen Rapport abgegeben. Ihm droht, dass er seine Arbeitsstelle im idyllischen Dorf bald wieder abgeben muss. Die Dorfbevölkerung – allen voran die Reinigungskraft der Polizeistation und die Bürgermeisterin – haben Mitleid mit ihm. Sie beginnen, Gerüchte zu streuen und Scheineinsätze zu erzeugen, so etwa im Kriessner Wäldli.

Endlich läuft etwas im Dorf, auch die drei herausragend gespielten Bauern beteiligen sich am Dorfklatsch – und ein fauler, gleichwohl aber doch umtriebiger Clochard aus Basel verleiht dieser Suppe noch mehr Würze. Unter diesem Szenario entstand bei der Unterhaltung des KTV Kriessern ein herrliches Wirrwarr. Die Sketch-Nummern waren zwar lang, aber nie langweilig, was auch für die elf Auftritte der Riegen gilt. Alle verdienten sich den grossen Applaus, die sie am Ende des gut dreistündigen Programms bekamen.

Besonders auffällig war die Liebe zum Detail, die der Verein an diesem Abend zeigte. Die Kulisse war mit dem Polizeibüro und dem Dorfkiosk aufwendig, dennoch wurde sie zwischen jeder Nummer auf- und wieder abgebaut. Während der Nummern gab es einmal eine Holzfäller-Einlage, dann eine Baustelle, eine Putznummer oder eine mit Wasserpistolen garnierte Lichtshow.

«Nach zwei Jahren Corona- Unterbruch freuen wir uns, euch wieder begrüssen zu dürfen», sagte zu Beginn des Abends KTV-Präsident Patrick Dietsche. Er wisse zwar, was es mit dem etwas rätselhaften Programmtitel «Codename Dotterblume» auf sich habe, verrate es aber nicht, denn das Publikum komme schon selbst drauf. Spät im Programm war das dann der Fall: Der Polizeichef sollte nicht Polizeichef, sondern neuer Bürgermeister werden. Die Scheineinsätze im Dorf waren nur ein Vorwand unter dem Programmtitel – und «James Bond» (Jakob Band) bestand diese Eignungsprüfungen mit Bravour.