Zeugenaufruf Auffahrunfall auf der Autobahn in Au – Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen Am Donnerstag ist es auf der Autobahn A13 zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos gekommen. Ein 61-jähriger Autofahrer und eine 27-jährige Autofahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Beim Auffahrunfall wurden drei Personen verletzt. Bilder: Kapo SG

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 27-jährige Frau am Donnerstag, kurz nach 17.55 Uhr, mit Ihrem Auto auf der Autobahn von St.Margrethen nach Widnau. Laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen musste ein vor ihr fahrender 59-jähriger Mann sein Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Aus zurzeit unbekannten Gründen bemerkte die 27-Jährige dies zu spät. In der Folge prallte ihr Auto in das Auto des 59-Jährigen. Durch die Kollision wurden die 27-Jährige, der 59-Jährige sowie seine Mitfahrerin leicht verletzt. Alle drei mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Unfallhergang ist noch nicht restlos geklärt, weshalb die Kantonspolizei St.Gallen Zeugen sucht. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Thal unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzen: 058 229 80 00. (kapo/vat)