Restaurant Adler ist verkauft, die Zukunft jedoch ungewiss

Wie es mit dem «Adler» weitergeht, ist noch nicht sicher. Bild: egb

Zu den festen Werten in Wolfhaldens Zentrum gehört das traditionsreiche Restaurant Adler. Kürzlich wurde die Liegenschaft der Swiss Ecotec GmbH, Lutzenberg, verkauft. Firmeneigentümer Ramon Würth möchte es sanft renovieren. «Ich bin interessiert am Weiterbestand des Restaurants, das verpachtet werden soll. In der Gastroszene ist aber derzeit vieles ungewiss, die Zukunft des Hauses bleibt offen», sagt der neue Besitzer.

Die Geschichte des Hauses begann 1843 als Schulhaus. 1879 wurde es ein Restaurant mit Gästezimmern. Nach diversen Eigentümer- und Pächterwechseln wirtete ab 1951 fast 20 Jahren lang Tilly Schläpfer. 1970 folgte das aus dem Aargau stammende Ehepaar Märki. 1979 wurde das gut besuchte Restaurant von Nina und Walter Schlegel-Keller übernommen, die 40 Jahre lang blieben.

Das Ehepaar realisierte Neuerungen wie die Vergrösserung von Restaurant und Küche 1985. «Vieles hat sich im Verlauf der Zeit verändert. Wir spürten das Verschwinden der Lesegesellschaft Dorf, des gemischten Chors, des Musikvereins und des Verkehrsvereins», so das Ehepaar im Rückblick. Ab Frühling 2019 führte eine Pächterin den «Adler» während gut eines Jahres.

«Die Gemeinde ist am Weiterbestand des Treffpunkts mit Gartenwirtschaft und separatem Säli sehr interessiert», sagt Gemeindepräsident Gino Pauletti. Er ist überzeugt, dass der «Adler» mit initiativen Wirtsleuten Potenzial hat und überlebensfähig ist. (egb)