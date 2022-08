Wolfhalden 3953 Medien von zwei Personen erfasst: Schul- und Gemeindebibliothek ist nun online Sechs Monate, zwei Bibliothekarinnen und rund 4000 Medien: Das Angebot der Wolfhalder Bibliothek ist nun auch im Netz verfügbar. Bücher, die bereits seit drei Jahren nicht mehr ausgeliehen wurden, wurden aussortiert.

Neu können sämtliche Bücher auch online ausgeliehen werden. Symbolbild: Severin Bigler / CH Media

Der Gemeinderat Wolfhalden hat vom erfreulichen Abschluss des Projektes «Einführung Bibliothekssoftware & Onlinekatalog» Kenntnis genommen. Im Zeitraum von Januar bis Anfang Juli 2022 erfasste die Bibliothekarin Simone Frischknecht mit Unterstützung durch Sarah Niederer insgesamt 3953 Medien. Solche, die in den letzten drei Jahren nicht mehr ausgeliehen wurden, sortierte man aus und verkaufte sie am Bibliotheksflohmarkt am vergangenen 2. Juli.

Bereits vor den Sommerferien wurde das Bibliotheksteam geschult, sodass seit 1. August 2022 die Ausleihe der Medien über die Bibliothekssoftware abgewickelt werden kann. Der gesamte Bestand der Schul- und Gemeindebibliothek Wolfhalden kann online unter www.winmedio.net/Wolfhalden durchsucht werden. (gk)