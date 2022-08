Wirtschaft Hoher Besuch im Rheintal: Alt Bundesrat Kaspar Villiger kommt zum Wirtschaftsforum Das 28. Rheintaler Wirtschaftsforum findet am 20. Januar 2023 zum Thema «Die neue Normalität» statt. Neben Alt Bundesrat Kaspar Villiger treten weitere Leader aus Wirtschaft und Armee auf.

Der Alt Bundesrat Kaspar Villiger posiert anlässlich des jährlichen Treffen der Alt-Bundesräte während dem Lucerne Festival am Mittwoch, 22. August 2018, im KKL in Luzern. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Hauptreferent Kaspar Villiger wird sich am Rheintaler Wirtschaftsforum mit «Krisen als neue Normalität? Demokratien im Gegenwind» befassen und das Thema mit seiner jahrzehntelangen politischen Erfahrung beleuchten.

Nach dem ETH-Studium als Diplomingenieur war Villiger Präsident und CEO des Familienunternehmens Zigarrenfabrik Villiger und Söhne. Seine politische Karriere startete, als er 1972 in den Grossen Rat des Kantons Luzern gewählt wurde. Von 1982 bis 1989 war Villiger fünf Jahre im Nationalrat und dann im Ständerat.1989 wurde er in den Bundesrat gewählt und war zuerst Verteidigungsminister, dann Finanzminister.

Zweimal war er Bundespräsident. 2003 gab er sein Amt als Bundesrat ab und trat in den Verwaltungsrat von Nestlé, Swiss Re und der Neuen Zürcher Zeitung ein. In den Jahren 2009 bis 2012 war Villiger Verwaltungsratspräsident bei der UBS. 2004 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Luzern. Seit 2009 ist er Chairman der UBS Foundation of Economics in Society.

Gutmann, Walser und Thoma referieren

Als weiterer Referent wird Johannes Gutmann erzählen, wie er die Krise dank Nachhaltigkeit und Umweltgerechtigkeit für seine Sonnentor Kräuterhandels GmbH mit 370 Mitarbeitenden und 1000 Bio-Vertragsbauern nutzen konnte. Weiter wird Korpskommandant Hans-Peter Walser, Mitglied der Armeeführung und Stellvertreter des Chefs der Armee, aus militärischer Warte zur «Sicherheitspolitik nach einer geopolitischen Zeitenwende» referieren.

Und schliesslich wird Suzanne Thoma, seit April 2022 Verwaltungsratspräsidentin der Sulzer AG, der Frage nachgehen: Verlangt die neue Normalität eine neue Art der Unternehmensführung? Thoma startete ihre Karriere nach dem Doktorat an der ETH bei der Ciba Spezialitätenchemie AG. Bis Ende Juni 2022 war sie noch CEO der BKW-Gruppe.