Wifo Von Januar auf Juni verschoben: Rheintaler Wirtschaftsforum findet in Originalbesetzung statt Das 27. Rheintaler Wirtschaftsforum (Wifo) wurde von Januar auf Juni verschoben. An der Besetzung durch prominente Referentinnen und Referenten hat das aber nichts verändert.

Karin Keller-Sutter, Bundesrätin Bild: pd

Gerd Gigerenzer, Professor am Max-Planck-Institut in Berlin. Bild: pd

Damit kann das Rheintaler Wirtschaftsforum am Donnerstag, 2. Juni, genau so stattfinden wie es ursprünglich auf den 21. Januar geplant war. Kurz nach der Verschiebung hatten sowohl die Bundesrätin Karin Keller-Sutter – trotz Session –, wie auch Nestlé-CEO Mark Schneider sowie Moderatorin Sonja Hasler für den 2. Juni zugesagt.

In der Zwischenzeit bestätigten auch die oberste Migros-Chefin Ursula Nold und der bekannte Risikoforscher Gerd Gigerenzer, Professor am Max-Planck-Institut in Berlin, ihr Kommen.

In Krisen zukunftsfähig bleiben

Ursula Nold, oberste Migros-Chefin. Bild: pd

Das Wirtschaftsforum widmet sich dem Thema Risiko und der Frage, wie man in und nach Krisen zukunftsfähig bleibt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird darlegen, wie die politische Führung in Krisenzeiten aussieht. Ursula Nold befasst sich mit Fragen der Nachhaltigkeit in unsicheren Zeiten.

Mit Mark Schneider widmet sich eine weitere hochkarätige Führungskraft dem Management in Zeiten wie diesen. Gerd Gigerenzer wird Grundlagen liefern, wie man richtige Entscheidungen trifft. Eröffnet wird das Rheintaler Wirtschaftsforum mit der Verleihung des Preises der Rheintaler Wirtschaft an die Gustav Spiess AG in Berneck.

Nestlé-CEO Mark Schneider Bild: pd

Bisher sind über 600 Anmeldungen für das Wifo eingegangen. Die ursprünglichen Anmeldungen behalten auch für den Juni-Termin ihre Gültigkeit. Zusätzliche Anmeldungen sind weiterhin möglich und werden gern entgegengenommen. Tickets sind unter www.wifo.ch erhältlich. (red/pd)