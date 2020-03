Widnauer Start-Up mit über 50'000 Kunden in drei Jahren jetzt verkauft Zwei 27-Jährige haben eine florierende Firma aufgebaut und nun der Coiffeur-Kette Gidor verkauft.

Raphael Rohner (links) und David Nüesch studierten zusammen und gründeten anschliessend ein Start-up. Bild: Gert Bruderer

Schon in den ersten zwölf Monaten hatte Bene­va International eine Million Umsatz erzielt. Die beiden Wirtschaftsinformatiker David Nüesch und Raphael Rohner entwickelten ihre E-Commerce-Plattform in nur drei Jahren zu einer der erfolgreichsten im Beautybereich.

Nach dem Studium begannen die beiden in einem Büro in St.Gallen, doch schon bald mieteten sie eine ehemalige Stickerei mit 140 Quadratmetern in Widnau, wo der in Rehetobel aufgewachsene Raphael Rohner wohnt. Rohner wirkte als CEO und Marketingchef, sein aus Balg­ach stammender Kollege David Nüesch war der technisch Verantwortliche.

Mit erstem Gewinn fünf neue Produkte finanziert

Mit einem Pulver aus Aktivkohle zur Aufhellung der Zähne fing alles an. Der Gewinn war so hoch, dass aus ihm fünf weitere Produkte der Marke Beneva Black auf den Markt gebracht werden konnten. Entwickelt und hergestellt wurden sie alle von erfahrenen Produzenten wie der Cosmétique SA im solothurnischen Worben, im Auftrag des Widnauer Start-up-Unternehmens. Dieses hatte im April 2017 dank eines Investors mit einer sechsstelligen Summe beginnen können.

Bevor das junge Unternehmer- Duo nach dem grossen Erfolg mit dem Zahnpulver die nächsten Produkte lancierte, nutzten Nüesch und Rohner Google, Amazon und soziale Netzwerke zur Auswertung aufschlussreicher Daten. Zum Beispiel klärte Raphael Rohner, wie oft in einem bestimmten Land etwa nach Wimpernserum oder Gesichtsmasken gesucht wurde; er nutzte zudem Tools, die zeigen, wie oft sich bestimmte Produkte verkaufen liessen. Sodann kam etwa im Abstand von zwei Monaten ein Beneva-Black-Produkt nach dem anderen auf den Markt.

Das Unternehmen profitierte stark von einer Markterwei­terung: Nach dem ersten Geschäftsjahr wurde nach dem hierzulande bewährten Konzept auch ein Online-Shop für Österreich und Deutschland eröffnet, mit einem Logistik-Standbein in Vorarlberg.

Für Ausbau alle Banken abgeklappert

David Nüesch und Raphael Rohner hatten gemerkt, dass ein weiteres kräftiges Wachstum möglich sein müsste, doch aus dem erwirtschafteten Cashflow allein sei das nicht möglich gewesen. Also wurden alle Banken abgeklappert. Raiffeisen in Widnau erkannte die Chance des Jungunternehmens und gewährte den beantragten Kredit. Das war ziemlich genau ein Jahr nach der Firmengründung.

Dem Zahnpulver und den fünf nächsten Artikeln folgte eine weitere Serie von zehn Beneva-Black-Produkten.

Als Designer wirkte von Anfang an der aus Widnau stammende und in Altstätten wohnhafte Lukas Alpiger, in der Logistik half David Nüeschs Vater Walter mit, ein ehemaliger Kantonsschullehrer, der in der Heerbrugger Kanti in den Anfangsjahren Mathe unterrichtete und dann stets in St.Gallen tätig war. Die Software-Entwicklung wurde teilweise ausgelagert, und um die Belieferung des Vorarlberger Standorts kümmerten sich die Unternehmer selbst.

Dass Beneva International so schnell wachsen konnte und weltweit über 50000 Kunden hat, verdankt das Unternehmen auch Google und Facebook. Ein Vertriebsteam hatte man nicht nötig, die Zielgruppen waren dem Start-up sehr genau bekannt.

Gidor übernimmt «grossartigen Shop»

Im überschaubaren Schwei­- zer Beauty-Online-Markt mit ei­nem halben Dutzend Anbietern kennt man sich. So kamen Raphael Rohner und David Nüesch vor einem halben Jahr mit Gidor in Kontakt. In einer Medienmitteilung zum Kauf von Beneva durch die Coiffeur-Kette heisst es, Gidor übernehme «nicht nur einen grossartigen Online- Shop», sondern hole sich auch zusätzliches Know-how in der Produkteentwicklung und Vermarktung von Kosmetik ins Haus. Geschäftsführerin von Beneva wird Fabienne Bolliger, deren Vater Herbert Bolliger bis Ende 2017 CEO und Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes gewesen war.

Raphael Rohner und David Nüesch begleiten das Unternehmen vorübergehend in beratender Funktion. Ihre berufliche Zukunft ist noch offen, Raphael Rohner wird sicher unternehmerisch tätig bleiben, sich mit digitalem Marketing befassen und nach einer «sinnstiften­- den neuen Aufgabe» Ausschau halten.

David Nüesch geht davon aus, dass sein eigener Weg sich mit dem seines Kollegen gewiss wieder kreuzen wird, er selbst geht aber vorerst mit seiner Freundin im Sommer auf Weltreise.

David Nüesch, der vor dem Studium bei Leica eine Lehre als Informatiker absolviert hatte, erlebte bei Beneva International, was ein kleinster Software- oder Einstellungsfehler zur Folge haben kann. Zum Beispiel, dass plötzlich keine Bestellungen aus Deutschland mehr möglich sind. Während der junge Spezialist fleissig mit Optimieren beschäftigt war, hatte er gleichzeitig stets höllisch aufzupassen, dass mit angestrebten Verbesserungen nicht unbemerkt ein gegenteiliger Effekt einherging, denn da geht es schnell um sehr viel Geld. Paradoxerweise war mit dem Optimieren «zugleich der gröss­te Frust als auch der grösste Spass verbunden», sagt David Nüesch. Eine besonders wertvolle Zeit waren die drei Jahre mit Beneva Black für den Balgacher auch deshalb, weil er den Vater dabeihatte und sie viel Zeit miteinander verbringen konnten.

Nüeschs Grossvater war Gemeindepräsident

Raphael Rohners sportliche Leidenschaft gilt ganz dem Fussball, weshalb er während vielen Jahren bei den Junioren des FC Heiden spielte. David Nüesch ist seit 17 Jahren Mitglied im Tennisclub Widnau und hat unter den Vorfahren einen geachteten Stickereifabrikanten, der auch als Politiker Bekanntheit genoss. Gemeint ist sein vor einem halben Jahrhundert verstorbener Grossvater Jakob Nüesch, der zwölf Jahre dem Kantonsrat angehörte und bis 1945 während neun Jahren als Balgachs Gemeindeammann wirkte.