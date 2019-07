Widnau verpasst Titelverteidigung knapp Die Widnauer Faustballer haben am EFA European Cup die Silbermedaille geholt. Weniger gut lief es ihren Kollegen aus Diepoldsau.

Nach viel Sonnenschein setzte am Sonntag inmitten des Finalspiels ein Wechselspiel von heftigen Regenfällen und Sonnenschein ein. Damit konnte Calw etwas besser umgehen. (Bild: Emmy Kohler)

(kom) Nach dem grossartigen Sieg am letztjährigen EFA European Cup verpasst Widnau die Titelverteidigung nur ganz knapp. Als Gruppensieger am Samstag qualifizierte sich Widnau direkt für den Halbfinal, den es am Sonntag gewann. Im Endspiel gaben die Rheintaler nach einer 2:0-Satzführung den Sieg mit 13:15 im Entscheidungssatz aus der Hand.

Als Titelverteidiger hatte Widnau grosse Ambitionen. In der Meisterschaft zeigte die Formkurve zuletzt nach oben. Die Vorbereitung auf das Saisonhighlight war optimal. Entsprechend energisch stiegen die Rheintaler am Samstag in die Vorrunde ein.

Gruppensieger dank souveräner Siege

Die ersten beiden Spiele gegen Elgg-Ettenhausen und Schweinfurt-Oberndorf entschieden die Widnauer überzeugend mit 2:0 für sich. Im nächsten Duell trafen sie auf den frisch gebackenen österreichischen Meister aus Linz. In einem hochstehenden Match und nach verlorenem Startdurchgang zeigte Widnau die wahrscheinlich geschlos­senste Mannschaftsleistung im bisherigen Saisonverlauf und rang einen der Topfavoriten im Entscheidungssatz nieder.

Mit einem Sieg im abschliessenden Spiel gegen den italienischen Meister aus Bozen hätte Widnau den Gruppensieg aus eigener Kraft schaffen können, doch vor dem letzten Gruppenspiel zogen Gewitterwolken über Kleindöttingen (AG) und orkanartige Böen machten dieses Spiel zur Zitterpartie. Doch in den entscheidenden Momenten behielten die Rheintaler einen kühlen Kopf. Sie gewannen knapp, aber verdient in zwei Sätzen und zogen als Gruppensieger direkt in den Halbfinal vom Sonntag ein.

Hochklassige Finalspiele am Sonntag

Im Halbfinal traf Widnau erneut auf das Team um den deutschen Nati-Captain Fabian Sagstetter, Schweinfurt-Oberndorf, das man in der Vorrunde 2:0 besiegt hatte. Die Deutschen zeigten aber im Viertelfinal eine starke Leistung gegen den Schweizer Tabellenführer aus Diepoldsau und durften auf keinen Fall unterschätzt werden.

So war der Halbfinal um einiges umkämpfter als das Gruppenspiel vom Vortag. Vor allem nach dem Satzausgleich zum 1:1 entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Es waren die langen und umkämpften Ballwechsel, die Widnau dank starker Abwehraktionen immer wieder für sich entscheiden konnte, was den Rheintalern positive Energie brachte. Mit zwei Teilerfolgen in Serie entschied man den Halbfinal für sich.

Raphael Schlattingers Team besiegt Widnau

Die Titelverteidigung schien zum Greifen nah, doch im Final stand Widnau das aufstrebende deutsche Team aus Calw ge­genüber. Nach der 2:0-Satzführung für Widnau kam Calw um den Schweizer Nationalangreifer Raphael Schlattinger besser in Fahrt. Unterdessen setzte starker Regen ein, der sich immer wieder mit sonnigen Abschnitten abwechselte. Mit diesen schwierigen Verhältnissen konnten die Calwer besser umgehen als die Widnauer. Sie zwangen den Titelverteidiger mit zwei Teilerfolgen in den Entscheidungssatz.

Im fünften Durchgang war das Spiel auf mittlerweile wieder trockenem Rasen umkämpfter denn je. Nach zwei vergebenen Matchbällen musste Widnau beim Spielstand von 13:14 selbst einen abwehren. Doch es kam gar nicht so weit, denn das Spiel wurde mit einem abgepfiffenen Übertritt am Widnauer Service zugunsten der Calwer entschieden. Die Widnauer verpassten so die Titelverteidigung in extremis.

Widnau: Fontoura, Meier, Kehl, Kohler, Linder, Fehle, Heule, Kunz.

EFA European Cup

Vorrunde (Rheintaler Teams): Widnau – Elgg-Ettenhausen 2:0 (11:7, 11:7), Diepoldsau – Jona 2:0 (11:4, 11:5), Widnau – Schweinfurt-Oberndorf 2:0 (11:4, 11:7), Diepoldsau – Freistadt 2:1 (5:11, 11:8, 11:7), Widnau – Linz Urfahr 2:1 (8:11, 11:8, 11:9), Diepoldsau – Grieskirchen (Ö) 2:0 (11:6, 11:2), Widnau – Bozen 2:0 (11:8, 11:9), Diepoldsau – Calw 0:2 (3:11, 6:11). Viertelfinal: Diepoldsau – Schweinfurt-Oberndorf 2:3 (10:12, 7:11, 11:7, 15:14, 6:11).

Halbfinal: Widnau – Schweinfurt-Oberndorf 3:1 (11:5, 6:11, 11:8, 11:6).

Final: Widnau – Calw 2:3 (11:8, 14:12, 7:11, 8:11, 13:15).

Rangliste: 1. Calw, 2. Widnau, 3. Schweinfurt-Oberndorf, 4. Freistadt, 5. Diepoldsau, 6. Linz Urfahr, 7. Elgg-Ettenhausen, 8. Bozen, 9. Grieskirchen, 10. Jona.